COPE Alicante celebra este lunes su I Foro de Movilidad en Casa Mediterráneo

Esta cita ineludible para la movilidad en Alicante arranca a las 10:00 horas.

COPE Alicante se posiciona como impulsor del debate público sobre los retos actuales y futuros en electromovilidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea y los planes de transformación urbana de la ciudad.

Este lunes 15 de septiembre de 2025, COPE Alicante celebrará la primera edición del Foro de Movilidad, una cita que reunirá a expertos, instituciones, empresas y ciudadanía para debatir los principales desafíos y oportunidades en materia de electromovilidad, transporte urbano, sostenibilidad y seguridad vial en Alicante.

La cita, que se puede seguir pinchando aquí, constará de tres ponencias:

10:00 horas: Ciudades que se mueven. El futuro de la movilidad urbana sostenible. Desafíos y oportunidades para Alicante.

11:00 horas: Impulsando la electromovilidad. ¿Estamos preparados?

11:30 horas: Movilidad y seguridad vial

La mañana nos permitirá conocer cómo y cuándo la ciudad se adaptará definitivamente a esa normativa europea que implanta la zona de bajas emisiones y limita el tráfico en el centro de la ciudad.

Los coches eléctricos son una realidad. ¿Han llegado para quedarse? ¿Está ciudad preparada para ese cambio de mentalidad y dar servicio a ese tipo de movilidad? Esta es una de las grandes cuestiones que trataremos de descubrir durante la mañana.

la energía solar

Alicante es una ciudad con más de 300 días de sol al año. El aprovechamiento de la energía solar puede ser fundamental para implementar este cambio de la movilidad y aumentar los puntos de recarga a lo largo y ancho de la geografía alicantina.

También hablaremos del transporte público en la ciudad de Alicante. La capital lidera la flota de autobuses eléctricos en España, pero ¿cuándo se llegará al 100%? ¿Es algo que se conseguirá en el corto plazo?.

Una mesa redonda reunirá a representantes de empresas de automoción, empresas de reciclaje, energéticas y operadores de infraestructura de carga. Conoceremos en profundidad las características de los vehículos eléctricos (tipos, componentes, autonomía, eficiencia,…). Comparativa con los vehículos de combustión.

durabilidad y seguridad de las baterías

Otras de las grandes dudas de los usuarios a la hora de cambiar a la conducción eléctrica es la durabilidad y seguridad de las baterías. ¿Cuál es el ciclo de vida de un vehículo eléctrico? Y otro detalle muy importante, ¿saben los dueños cómo cuidar las baterías y realizar un óptimo proceso de carga para no perder autonomía?

COPE Alicante también está sensibilizada con la seguridad vial y es por ello que la última mesa redonda tendrá como protagonistas a José Lagunar (experto en seguridad vial) y a Javier Buhiges de OPUS RSE. Esta ponencia pondrá el foco en la convivencia segura entre distintos modos de transporte: coches, bicis, peatones, VMPs (vehículos de movilidad personal).

PATROCINADORES

Este I Foro de Movilidad de COPE Alicante es posible gracias a los patrocinadores oficiales: Volkswagen Sala Hermanos, Opus RSE y Skoda Remeicar.

También destacamos el apoyo de otros patrocinadores fundamentales para el desarrollo de este Foro como son Lexus Alicante, Autocristales Sirauto, Grupo Japemasa, Pastelería Juanfran Asencio y Tera Batteries.