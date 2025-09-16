Conmoción en Calpe: una niña de 4 años muere tras caer de un quinto piso

Calpe vive días de luto tras la trágica muerte de una niña de 4 años que se precipitó accidentalmente al vacío desde el balcón de una vivienda en un quinto piso del casco urbano. El suceso, que ha conmocionado a vecinos y familiares, ocurrió en la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre.

La pequeña cayó sobre un vehículo estacionado en la calle y, aunque fue atendida de urgencia en el centro de salud de la localidad y trasladada después al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, no pudo superar la gravedad de las heridas y falleció cinco días más tarde.

La investigación, en marcha

El caso se encuentra bajo investigación por parte de la Policía Judicial de Calpe, en unas diligencias instruidas por el Juzgado número 2 de Dénia. Según han informado fuentes de la investigación a EFE, en el momento del accidente la menor se encontraba en la vivienda acompañada de otros dos niños, sin la presencia de ningún adulto.

Conmoción vecinal

El suceso ha impactado profundamente a los vecinos de la avenida Diputación, donde se ubica el edificio. Muchos de ellos han expresado su consternación ante lo ocurrido y han mostrado su apoyo a la familia en unos días especialmente difíciles.