Castedo rebaja la tensión tras su vuelta: "No aspiro ni a la alcaldía ni a un puesto en la Diputación"

Más de un centenar de militantes integran el equipo de Paco Camps para comandar el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Entre ellos, y como líder en Alicante, está la exalcaldesa Sonia Castedo.

Este miércoles el expresidente del Consell ha presentado su proyecto para el próximo congreso regional del partido. Caras conocidas como la de Antonio Ardid, Marta García Romeu, Mercedes Alonso, Ana Cringe, Carmen Verdú o Miguel Zaragoza para buscar, de nuevo, "una mayoría absoluta" en la Comunitat, "que ayude a que Feijóo también a acceder a la presidencia del Gobierno.

Un pulso con Carlos Mazón que todavía no tiene fecha de celebración. "Creemos que el congreso regional debe producirse antes del verano por una cuestión de tiempos políticos. Se necesita al menos un año para preparar las elecciones autonómicas y también las municipales", ha recordado Francisco Camps.

El acto se ha demorado algo más de un cuarto de hora. Faltaba Sonia Castedo. "Me ha costado aparcar", se ha disculpado. Ante los rumores que sitúan a Castedo de nuevo en la primera línea, la exalcaldesa ha sido tajante: "Ni aspiro a la alcaldía ni a ningún puesto en la Diputación. Rotundamente, no. Repartirse cargos, eso ya quedó atrás, eran otros tiempos y entiendo que lo harán otras personas pero desde luego nosotros no es lo que pretendemos", ha concluido.

camps, convencido de la mayoría absoluta

Del congreso regional del PPCV, Paco Camps ha dicho que lo espera ilusionado y ha sostenido que "si empezamos hoy", en referencia a su proyecto político, "garantizo una mayoría absoluta del PPCV dentro de dos años en las elecciones autonómicas y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos" de las tres provincias valencianas.

Dirigiéndose a la "dirección nacional" de Génova, ha dicho que es "indefectible" e "insoslayable" que cuando en la Comunitat Valenciana el PP gana por mayoría absoluta también lo haga en España, como ocurrió en 2000 coincidiendo con José María Aznar y 2011 con Mariano Rajoy, y ha pedido la confianza del PPCV en un momento en el que "España está en una situación límite y crítica, como nunca en la Democracia".