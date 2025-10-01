La alineación que Siro López pide a Xabi Alonso con la que Juanma Castaño da gracias de que no entrene al Real Madrid

El debate sobre la configuración del centro del campo del Real Madrid ha vuelto a encenderse en el tiempo de análisis de 'El Partidazo de COPE'. En esta ocasión, el foco se ha puesto sobre la figura de Dani Ceballos y el rol que debería ocupar en los planes de Xabi Alonso, con el tertuliano Siro López como su más firme defensor.

El sustituto natural de Modrić

Siro López ha insistido en una idea que lleva defendiendo desde hace tiempo, calificando a Ceballos como el heredero ideal del croata. "Para mí es el sustituto natural de Modrić, lo vengo diciendo desde hace 2 o 3 años", ha afirmado el periodista, argumentando que, aunque no son comparables, es el jugador de la plantilla que más se asemeja en características al '10' madridista. La discusión surge en un momento clave, con muchos ojos puestos en el futuro del banquillo, donde Paco González ya señaló el 'día del juicio final' para el Real Madrid con Xabi Alonso.

El colaborador ha recordado momentos en los que la presencia del utrerano ha sido fundamental para el equipo, como en la final de la Copa del Rey de la temporada pasada. "Cuando se lesionó Ceballos, el equipo se vino abajo", ha sentenciado López para recalcar la necesidad de que Alonso le encuentre un sitio y le dé minutos de calidad, ya que considera que "no tiene un jugador de esas características".

Alamy Stock Photo Dani Ceballos del Real Madrid

La alineación de la discordia

El debate alcanzó su punto álgido cuando Juanma Castaño, director del programa, retó a los tertulianos a proponer una alineación titular en la que Ceballos tuviera cabida. Siro López no dudó en ofrecer su once ideal, una apuesta audaz que generó un gran revuelo en el estudio. "Yo pongo a Ceballos con Bellingham y con Güler", propuso.

La revolucionaria formación implicaría sacrificar a piezas importantes del esquema actual, como Valverde, sobre el que se ha analizado la extraña actitud de Valverde en los rondos de calentamiento. La propuesta de Siro dejó atónitos a sus compañeros y provocó la reacción inmediata y cargada de humor de Juanma Castaño: "Menos mal que no entrenas al Madrid, Siro".

Alamy Stock Photo Arda Guler, centrocampista ofensivo del Real Madrid

A pesar de la controvertida alineación, otros tertulianos como Roberto Morales han coincidido en la importancia capital de Ceballos, definiéndolo como "el más apropiado" para iniciar la construcción del juego. No obstante, ha señalado que cualquier planteamiento tendrá que girar en torno a Jude Bellingham, cuya inclusión es obligatoria "por su categoría y prestigio", como se pudo ver en el último partido de la Liga de Campeones.