Aarón Escandell, portero del Oviedo: "Cuando obtienes este tipo de recompensas es maravilloso"

El Real Oviedo ganó su primer partido fuera de casa tras su regreso a la primera división española, y lo hizo de una forma épica y lo ha hecho en el Mestalla frente al Valencia. Perdiendo 1-0, Alberto Reina cometió penalti sobre Diakhaby y todo apuntaba a que sería la sentencia del conjunto ché. Danjuma asumió la responsabilidad de lanzar desde los 11 metros y ahí apareció Aarón Escandell.

El portero valenciano del Oviedo adivinó el lanzamiento del delantero neerlandés y mantuvo con vida a su equipo. 10 minutos más tarde, Ilic empató para el equipo de Paunovic y tan solo un minuto después Rondón completo la remontada. Pero sin ese penalti parado por Escandell, otro gallo hubiera cantado.

LaLiga Aarón Escandell celebra la victoria del Oviedo en Mestalla

La entrevista con juanma castaño

Cuando el árbitro señalo el final, Aarón Escandell no pudo aguantar la emoción del momento y rompió a llorar en el centro del terreno de juego. Precisamente por ese momento empezó su entrevista Juanma Castaño que le preguntó: "¿Se te ha pasado ya la llorera?". A lo que el portero del Oviedo respondió que "más que llorera era por la emoción, mis padres en el campo, mi mujer y mi hija desde casa, al final se te viene todo a la cabeza y lo sacas hacía fuera de una forma".

El director de El Partidazo de COPE le recordó a Escandell sus palabras en la entrevista post partido con la televisión dónde el 13 explicaba que los porteros se sienten muy solos y casi nadie se acuerdan de ellos salvo cuando llegan las alegrías, a lo que Aarón añadió que "es un puesto complicado, solo juega uno y nos entendemos entre nosotros y es verdad que cuando tienes este tipo de recompensas es maravilloso".

EFE El portero del Oviedo (Escandell) celebra el penalti parado al Valencia

El de Carcaixent le confesó a Juanma Castaño que suele "estudiar los lanzadores de penaltis, el entrenador de porteros nos lo manda en la libreta y en vídeo. Antes de salir a calentar le echamos un último vistazo y con los posibles tiradores lo teníamos estudiado y yo iba con todo a ese lado".

Con estos tres puntos el Oviedo ha salido del descenso, lo que para Escandell es "un chute de moral, especialmente después de estar dos días encerrados en el hotel", ya que el partido debió jugarse el lunes pero por alerta meteorológica se aplazo al martes.

Actualmente Aarón Escandell es el portero de las cinco grandes ligas que más para, un dato que "conocía por que me lo dijo mi hermano y para mi es histórico, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y que te halaguen de esa forma siempre está bien".