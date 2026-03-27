Carlos Baño se defiende tras su detención: "Nunca me he llevado un euro de nada"

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ha comparecido públicamente este lunes, dos semanas después de su detención, para defender su honradez y su trayectoria empresarial de 40 años. Baño ha asegurado estar "totalmente tranquilo" y con la "conciencia muy tranquila" respecto a la investigación en curso.

El origen del caso: los bonos comercio

Baño ha explicado que la investigación se relaciona con la campaña de los bonos de comercio, una iniciativa que la Federación del Comercio de la Provincia de Alicante propuso a la Diputación de Alicante para incentivar el consumo tras la pandemia. Ha descrito la campaña como "un éxito para todos los comercios de la provincia" y ha subrayado la colaboración con ayuntamientos "de todos los colores", desvinculándose de cualquier partido político.

Nunca me he llevado un euro de nada" Carlos Baño Presidente de la Cámara de Comercio

Renuncias y valores personales

En su defensa, Baño ha enfatizado sus valores personales y ha recordado que renunció voluntariamente al sueldo que le correspondía, una cifra que ha estimado en 240.000 euros en cuatro años, así como al coche y chófer. "Por supuesto, nunca me he llevado un euro de nada, gracias a dios, no lo necesito", ha afirmado, asegurando que ni él ni "ningún otro miembro de la junta" se han beneficiado.

Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen" Carlos Baño Presidente de la Cámara de Comercio

La investigación y la reelección

Sobre la investigación, el empresario ha confirmado que ya se ha levantado el secreto del sumario, que consta de unos 500 folios, y ha expresado su alivio, ya que "la única forma de poderse defender es saber de qué te acusan". Ha explicado que su abogado todavía está preparando la defensa, pero que le ha transmitido tranquilidad. Baño ha negado tener conocimiento sobre una cuenta bloqueada con 100.000 euros.

Baño ha relatado el "trago muy desagradable" que ha pasado, aunque ha agradecido el buen trato de la policía durante su detención. También ha compartido una reflexión que le hizo al obispo José Ignacio Munilla y que ha usado para responder a algunas preguntas: "Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen". Finalmente, ha confirmado que sus empresas se presentarán a las próximas elecciones de la Cámara de Comercio porque, aunque la decisión final es del pleno, optará a la reelección.