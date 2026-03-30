El estreno más significativo de este Lunes Santo lo protagonizará el Rescate

El Lunes Santo se presenta, como el resto de la semana, sin posibilidad de precipitaciones. Es una noticia que nos acerca a la posibilidad de que este año salgan todas las procesiones programadas. Sin embargo, el termómetro marcará unos valores todavía más bajos que en la jornada inicial de la Semana Santa. De forma progresiva las temperaturas se recuperarán, sobre todo a partir del Jueves Santo, pero la tónica dominante será la de unos días de una primavera fresca, como de otra parte es habitual muchos años. Pero al margen de estas circunstancias meteorológicas, el día se presenta de gran esplendor. De hecho, el Lunes Santo es uno de los días en los que participan hermandades de acusada y variada personalidad.

primero saldrá el trabajo

La primera cofradía en salir será la del Trabajo, comienza su recorrido a las 16 h. desde la Parroquia del Corpus Christi, a la que regresa a la 1:30 h. Es uno de los recorridos más extensos de la Semana Santa granadina, solo superado en este capítulo por la del Consuelo (Gitanos). Este año ha restaurado la imagen del Santísimo Cristo del Trabajo, habiéndose ocupado de esta labor José Manuel Pérez. Debido al incremento de hermanos, la corporación penitente ha tenido que realizar nuevos hábitos. En el misterio, cada año estrena un paño de la Verónica, en el que se reproduce una imagen distinta de Jesús. Este año, Juan Antonio Galdón, que es el autor de esta pintura, ha reproducido al Señor de la Santa Cena, con motivo del Centenario de la fundación de su cofradía.

oración en el huerto

La Hermandad de la Oración en el Huerto, que comienza su recorrido desde el Monasterio de las Comendadoras de Santiago a las 16,19 h. y regresará a las 22,10 h. Desde hace algunos años la hermandad adelantó su horario de salida y el resultado es una temprana salida y regreso. Esta corporación ya ha superado los mil hermanos y este año ha tenido que realizar nuevos hábitos. Con el misterio irá la Banda de CC y TT de Jesús Despojado y con la Virgen la Banda San Isidro de Armilla.

un centro real para los dolores

La Cofradía de la Virgen de los Dolores solo saca en procesión un paso. Esta asociación de fieles dispone de su propia banda de música, que acompaña cada año a su única titular. Uno de los detalles más significativos que este año presentará el cortejo es la nueva vara del pertiguero, que se ha inspirado en el cetro de Isabel la Católica. La salida será a las 17,15 h. desde la Parroquia de San Pedro y San Pablo, a donde volverá a las 00,00 h.

una nueva túnica para el rescate

La Cofradía del Rescate protagoniza uno de los estrenos más significativos de esta Semana Santa. Es una nueva túnica que viene a engrandecer el ajuar del Señor. Con esta son ya seis las que tiene bordadas en su ajuar. Las más antiguas son las de Rocalla y la conocida popularmente como Vino tinto, en alusión al color de su terciopelo. Se fechan a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Una de las más valiosas es la conocida como Persa, por el estilo de su diseño, y hace unos años se descubrió que su autor había sido Rodríguez Ojeda. Más recientes son la de Castillo y Leones y la de las Rogativas. La que se estrena en 2026 ha sido diseñada por Álvaro Abril y sus bordados se deben a Dolores Fernández. Se la conoce como la del Centenario, al tener lugar su encargo cuando la hermandad cumplió un siglo. La estación de penitencia parte de la Parroquia de la Magdalena a las 17,25 h. y concluye la procesión a las 23,20 h. En cabeza estará la Agrupación de la Paz de El Ejido y tras el Señor, la Agrupación Musical del Rescate, que forma parte de laa cofradía.

sagrado protector de granada

El Cristo de San Agustín fue nombrado en el siglo XVII como Sagrado Protector de la Ciudad de Granada, después de que concluyera una grave epidemia de peste que entonces asoló a la ciudad. Cuando la procesión pasa de vuelta a su templo por la calle de San Antón se apaga el alumbrado público. Este año se ha inaugurado un retablo cerámico dedicado a esta representación del Señor crucificado en la calle que lleva el nombre de Cristo de San Agustín y que ha sido sufragado por un grupo de devotos, correspondiendo su factura a Rafael Reina.