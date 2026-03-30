Bea Espinosa: "Queremos acercarnos a las mejores pero el proceso es largo"

El CN Sant Feliu hizo historia este fin de semana al quedar subcampeón de la Conference Cup, la tercera competición continental tras la Champions y la Eurocup. De hecho, la clasificación por primera vez para una competición internacional ya suponía dar un paso más en el proyecto que persigue el club santfeliuense para poder codearse con las mejores del waterpolo español. En la final perdieron 14-13 contra el Cosenza italiano, un partido que parecía perdido hasta llegar a los últimos dos minutos en los que les faltó acierto para forzar los penalties e incluso llevarse el título.

En declaraciones a "Esports Cope" la entrenadora Bea Espinosa ha mostrado su satisfacción por llegar a la primer final de una competición continental: "Tanto para las jugadoras como para el club es una gran satisfacción haber quedado subcampeonas en su primer participación internacional, fuimos pasando fases con toda la ilusión con el objetivo de llegar a la final y para unas jugadoras tan jóvenes ha sido una gran experiencia", ha dicho.

La final pintaba muy mal para las catalanas que llegaron a perder por seis goles 4-10 en el tercer cuarto pero una gran reacción estuvo a punto de cambiar el resultado del partido: "Había algo de desconocimiento de las rivales por ejemplo la croata (Iva Rozic) de la que no teníamos muchas referencias nos fundió. Eso junto con los nervios nos afectó, pero estoy convencida de que si eso nos pasa dos semanas después no habría sido lo mismo en la final. Al final físicamente estábamos por encima de ellas, tuvimos varias ocasiones para marcar y remontar pero nos faltó acierto en el último minuto. Influyó que generamos ocasiones pero no acertamos a meter el gol y el tiempo te come, son jóvenes sin experiencia internacional y eso nos perjudicó", ha dicho.

El Sant Feliu pretende estar entre las mejores del waterpolo español, pero ahora mismo está lejos de poder competir con Sabadell, Mataró o Sant Andreu. Precisamente el club sandreuense es un buen espejo donde mirarse después de pasar de ser un equipo más del waterpolo español, a haberse proclamado campeón de la Champions, de la Copa de la Reina y Supercopa de España y Europa culminando un proyecto iniciado hace unos años atrás transformándole de arriba a abajo con jugadoras de la talla de Elena Ruiz, Martina Terré o Nona Pérez, jugadoras que han explotado en el Sant Andreu hasta el punto de ser también una referencia en la selección española: "Podría ser un reto a largo plazo, deportivamete el objetivo es ganar una Conference, estar en la Eurocup, ir consiguiendo estos títulos hasta jugar la Champions, pero todo depende del factor económico para poder competir más adelante con clubes con mucha tradición y experiencia que apuestan por el deporte femenino", ha dicho.