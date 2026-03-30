Carrera Oficial: el inicio y los sonidos de la ilusionante Semana Santa de Cádiz 2026

Cádiz ha abierto este Domingo de Ramos su Semana Santa con una jornada de gran ambiente en las calles, marcada por el viento y con el esperado estreno de un nuevo paso, el de la Virgen de Todos los Santos. Las hermandades de La Paz, Despojado, Las Penas, La Cena y Humildad y Paciencia realizaron su salida procesional en un inicio de la Semana Mayor gaditana ilusionante.

Suenan las campanas de San José y una marcha se acelera. Jesús de La Paz, interpretada por la Agrupación Musical La Salud de la capital gaditana. Cádiz ya está en marcha a los andares de Jesús acompañados por las palmas de La Borriquita. La avenida es un hervidero cofrade para el primer templo de Extramuros cuando a eso de la una y media la cofradía se pone en marcha. Queda por delante un largo camino, intenso camino, pero la hermandad está viva con ese misterio a hombros de cargadores gaditanos y esa Virgen del Amparo que luce brillante como siempre y más tras la restauración de su techo de palio.

Hay nervios dentro de San José, tanto que a algunos hermanos se les olvida que el director espiritural, el Padre Alfonso Gutiérrez, está dirigiendo el rezo y los últimos mensajes a toda la hermandad. El silencio que debería guardar la iglesia contrasta con alguna que otra voz inapropiada en ese momento. Dicho lo cual, el respeto más absoluto llega cuando Jesús de la Paz encara el dintel de San José. En ese momento, y con los alrededores en los que no cabe un solo alfiler Cádiz se vuelve más cofrade que nunca.

Solo una vicisitud se presenta para el camino, el viento de levante. A esa hora del mediodía azota fuerte en la ciudad, aunque desde el Consejo de Hermandades trasladan que la cofradía de San José no se ha mostrado inquieta por lo mismo. Y es que la previsión, que horas más tarde se cumple, es que la intensidad de viento amaine y el discurrir de las cinco hermandades de la jornada sea lo más normal posible.

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Mucho y bueno ha hecho el Colegio Salesianos a la Semana Santa de Cádiz. Y es que Jesús del Amor Despojado cumple su mayoría de edad procesionando por las calles de la ciudad desde que todo comenzara un Domingo de Ramos de 2008. Han sido 18 años, uno más desde que se fundó la hermandad, en el corazón de un colegio que se vuelca con su cofradía una vez más.

Y aunque parte del partio del centro de María Auxiliadora se encuentra en obras, ello no desculce ni mucho menos la salida procesional de la hermandad. Como siempre, el pabellón es el epicentro donde los casi 300 penitentes y más de 50 monaguillos, ojo a esta última cifra, aguardan en absoluto orden a la espera de que la nueva Cruz de Guía de la cofradía salga por la puerta principal y encamine el patio del colegio.

Joaquín Cortés y la familia Cortés forman parte de la historia de la hermandad salesiana. Alfonso ha sido hermano mayor y sus hijos tienen el honor de dirigir los pasos de Jesús del Amor. «Para nosotros esto es muy grande. Llevamos simpre en el pensamiento a mi hermano Alejandro y lo cierto es que estar aquí un nuevo Domingo de Ramos es algo inigualable», explica Joaquín, capataz del paso, a solo unos metros de un paso que avanza en su dorado.