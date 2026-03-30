El turismo rural de La Rioja roza el lleno técnico esta Semana Santa con Casas Rurales que estrenan propuestas astronómicas

Los alojamientos de turismo rural riojanos esperan alcanzar el lleno durante esta Semana Santa, que se consolida como la época más importante del año para el sector. Las previsiones son optimistas tras un 2023 que se cerró con un aumento del 5% en las pernoctaciones y del 12% en el número de viajeros, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Familias y grupos de amigos son el perfil principal de visitante que elige los pueblos de la región para disfrutar de sus tradiciones, naturaleza y patrimonio.

El presidente de la asociación de casas rurales ASCARIOJA, José Joaquín Saénz, ha confirmado en COPE Rioja que están "rozando" la plena ocupación. "Esperamos llegar al completo, aunque aún tenemos algunas habitaciones libres", ha señalado. Según Saénz, "el cliente de Semana Santa es muy fiel a nuestra comunidad", y muchos reservan incluso con un año de antelación. Sin embargo, también se producen "reservas de último momento" de personas que deciden sus planes en los días previos.

ASCARIOJA Calor de chimenea para Semana Santa fresca

Semana Santa marca el inicio de la temporada alta para el turismo rural, que viene de un primer trimestre "muy lento por toda esta incertidumbre que nos rodea", explica Saénz. Los viajeros proceden de mercados fieles como el País Vasco y Madrid, pero en estas fechas también llegan de más lejos, como Cataluña, Valencia e incluso algunos puntos del sur. Para el presidente de ASCARIOJA, la mejor promoción son los propios riojanos y cómo reciben a los viajeros, que se sorprenden por la gran variedad de paisajes y pueblos que ofrece la comunidad.

Si se han sorprendido, vuelven precisamente por ese motivo" José Joaquín Saénz Presidente de ASCARIOJA

Emprendimiento para fijar población

El sector no solo se nutre de negocios familiares, sino también de nuevos proyectos que buscan dinamizar los pueblos más pequeños. Un ejemplo es 'El Hayedo de los Sueños', una casa rural abierta hace menos de un año por Raquel Cerezo en Quintanar de Rioja, una pueblo de apenas 35 habitantes. Con sus 30 plazas de ocupación, el alojamiento llega a duplicar la población del municipio durante muchos fines de semana, lo que demuestra el impacto de estas iniciativas en el entorno.

Este nuevo proyecto apuesta además por el astroturismo para diferenciarse. "Si algo tenemos en especial los alojamientos del entorno rural, es ese cielo despejado, esa poca contaminación lumínica que nos permite observar el cielo", afirma Raquel. La iniciativa, apoyada por ASCARIOJA y la Fundación Starlight, busca aprovechar el creciente interés por la astronomía y eventos como el próximo eclipse. Para su primera Semana Santa, la casa ya ha colgado el cartel de completo.

Es una apuesta difícil, pero muy gratificante, estamos al 100% en nuestra primera Semana Santa" Raquel Cerezo Propietaria 'El Hayedo de los Sueños'

Raquel describe su proyecto como "una apuesta difícil, pero muy gratificante" que permite asentar población y revitalizar la economía local. El suyo es uno de los siete nuevos proyectos de casas rurales, no relevos generacionales, que han surgido recientemente en La Rioja, coincidiendo con el 30 aniversario de Ascarioja, la asociación que agrupa a 86 de los 135 alojamientos rurales registrados en la comunidad.