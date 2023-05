El calvario de los vecinos del Casco Antiguo de Alicante para poder descansar por culpa del ruido

Un calvaro que nunca termina. Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante llevan años denunciando el problema que sufren para poder descansar en una zona de la ciudad marcada por el ruido y el desmadre del ocio nocturno. No es la primera vez que claman por encontrar soluciones a este conflicto. De hecho, llevan haciéndolo muchos años y con gobiernos de distintos partidos al frente del Ayuntamiento. Ahora, tratando de aprovechar el periodo electoral, la asociación vecinal Laderas del Benacantil busca ser escuchada con la difusión de dos vídeos en los que se muestra cómo es un miércoles de madrugada en sus calles y cómo quedan éstas a la mañana siguiente.

"Miércoles, la una y media de la madrugada. Como no he podido dormir, he venido a dar una vuelta", explica el vecino a la vez que muestra el ruido que genera la gente en el exterior de los locales y cómo se escucha la música que sale de dentro de los pubs. "Maravilloso", ironiza el residente mientras graba lo que se vive justo debajo de su vivienda.

Vídeo





En el segundo vídeo se muestra cómo quedan las mismas calles después del botellón y la noche de fiesta. Se aprecia la basura que dejan los restos de las bebidas alcoholicas, la suciedad de las calles y las pintadas en paredes y otros elementos del mobiliario urbano de la ciudad.

Vídeo





Joaquín Gangoso, presidente de la AAVV Laderas del Benacantil, cuenta a COPE que "la situación en insoportable y vergonzosa" y asegura que desde su balcón ve a menores de edad perjudicados por el alcohol. "Te levantas a la mañana siguiente y ves basura en la puerta de tu casa", lamenta.

Ante la pasividad del Ayuntamiento, esta asociación de vecinos invita a los políticos a pasar una noche por esta zona de la ciudad para que aprecien en primera persona lo difícil que es conciliar el sueño y descansar.