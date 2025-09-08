Atado, apuñalado y engañado: brutal agresión en Elche

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres, de 28 y 30 años, acusados de detención ilegal y tentativa de homicidio tras maniatar con bridas y apuñalar a un tercero, de 29 años, al que causaron dos heridas en el cuello y hasta doce puñaladas en el abdomen, con lesiones graves en el hígado y el intestino delgado.

Los hechos salieron a la luz cuando la Policía Local alertó a los agentes nacionales tras encontrar en una vivienda unifamiliar a la víctima con claros signos de violencia. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital General de Elche, donde logró salvar la vida tras pasar por quirófano y ya ha recibido el alta médica.

Los presuntos agresores intentaron justificar el ataque asegurando que el hombre sufría una enfermedad mental y se había autolesionado, pero las pruebas contradecían su versión. En la inspección policial se hallaron restos de cinta americana ensangrentada, señales de lucha en la casa y un cuchillo de grandes dimensiones con la hoja doblada, presuntamente utilizado en la agresión.

La investigación también reveló que la víctima había intentado escapar de la vivienda, fracturando desde dentro una cristalera. Ante todas estas evidencias, los dos sospechosos fueron arrestados y puestos a disposición judicial.