COPE
Podcasts
Alicante - Novelda
Alicante - Novelda

Atado, apuñalado y engañado: brutal agresión en Elche

Le causaron dos heridas en el cuello y hasta doce puñaladas en el abdomen

Fachada comisaría de Elche

Fachada comisaría de Elche

José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el

1 min lectura

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres, de 28 y 30 años, acusados de detención ilegal y tentativa de homicidio tras maniatar con bridas y apuñalar a un tercero, de 29 años, al que causaron dos heridas en el cuello y hasta doce puñaladas en el abdomen, con lesiones graves en el hígado y el intestino delgado. 

Los hechos salieron a la luz cuando la Policía Local alertó a los agentes nacionales tras encontrar en una vivienda unifamiliar a la víctima con claros signos de violencia. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital General de Elche, donde logró salvar la vida tras pasar por quirófano y ya ha recibido el alta médica.

Los presuntos agresores intentaron justificar el ataque asegurando que el hombre sufría una enfermedad mental y se había autolesionado, pero las pruebas contradecían su versión. En la inspección policial se hallaron restos de cinta americana ensangrentada, señales de lucha en la casa y un cuchillo de grandes dimensiones con la hoja doblada, presuntamente utilizado en la agresión.

La investigación también reveló que la víctima había intentado escapar de la vivienda, fracturando desde dentro una cristalera. Ante todas estas evidencias, los dos sospechosos fueron arrestados y puestos a disposición judicial.

Escucha en directo

En Directo COPE ALICANTE

COPE ALICANTE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 8 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking