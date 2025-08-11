Así fue la espectacular caza policial de dos peligrosos prófugos en un chalet de Benidorm

La Policía Nacional detiene en Benidorm a dos fugitivos buscados por Francia que se escondían en una vivienda vacacional

Benidorm se ha convertido en el escenario final de la huida de dos peligrosos fugitivos franceses. La Policía Nacional ha detenido en la madrugada del pasado jueves a dos hombres reclamados por las autoridades de Francia, que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega. Sus delitos: homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La suma de las penas que les esperan en su país podría alcanzar los 40 años de prisión.

La operación comenzó tras recibir información de que ambos prófugos podrían estar escondidos en España. La investigación llevó a los agentes hasta un chalet fortificado en una zona residencial de Benidorm, protegido por una única entrada, vallado alto y puntos de vigilancia estratégicos para detectar cualquier movimiento policial.

El primero de los arrestos se produjo de madrugada en un local de ocio nocturno de la ciudad. El detenido, que portaba varias tarjetas SIM para evitar su rastreo, está acusado de dirigir la contabilidad de una organización criminal y de orquestar un tiroteo en Francia como venganza por el secuestro de su compañero. Este ataque dejó a una persona gravemente herida.

Horas después, y ante el riesgo de fuga, los agentes irrumpieron en el chalet y capturaron al segundo fugitivo. Ambos han pasado ya a disposición de la Audiencia Nacional, que decidirá sobre su entrega a las autoridades francesas.