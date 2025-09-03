COPE
Alicante cierra el verano con récord de cruceristas: más de 100.000 en un total de 33 buques

Se estima un impacto económico superior a los 20 millones de euros en la ciudad

Cruceros Alicante.
Roberto Martínez, director de la asociación Alicante por un Turismo de Cruceros.

Juanfran Millán

Alicante ha consolidado este verano su apuesta por el turismo de cruceros con más de 100.000 turistas (104.000) y un total de 33 grandes embarcaciones que han dejado un impacto económico en la ciudad superior a los 20 millones de euros.

Se trata de un nuevo récord del Puerto de Alicante, que sigue con su escalada después de la pandemia y que espera cerrar el mejor año de su historia con más de 100 buques.

Las compañías siguen apostando por la capital alicantina como escala e incluso como puerto de salida y los cruceristas se muestran encantados con la ciudad en las diferentes encuestas de satisfacción que completan. Los turistas destacan el clima, la seguridad y las rutas por la provincia.

Entre los destinos más visitados por los cruceristas destacan las excursiones a las playas de Benidorm, Calpe, Altea o Villajoyosa, mientras que también han crecido este año las visitas a otros municipios como Orihuela, Torrevieja, Elche, Novelda, Xixona o Bussot.

La temporada de cruceros en Alicante no ha acabado. De aquí a final de año se esperan 60.000 turistas en un total de 28 embarcaciones.

previsión para 2026

"La previsión para el 2026 es consolidar este tipo de turismo y aumentar el número de cruceros", ha recalcado Roberto Martínez, director de la Asociación Alicante por un Turismo de Cruceros.

