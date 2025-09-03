Alicante cierra el verano con récord de cruceristas: más de 100.000 en un total de 33 buques

Alicante ha consolidado este verano su apuesta por el turismo de cruceros con más de 100.000 turistas (104.000) y un total de 33 grandes embarcaciones que han dejado un impacto económico en la ciudad superior a los 20 millones de euros.

Se trata de un nuevo récord del Puerto de Alicante, que sigue con su escalada después de la pandemia y que espera cerrar el mejor año de su historia con más de 100 buques.

Las compañías siguen apostando por la capital alicantina como escala e incluso como puerto de salida y los cruceristas se muestran encantados con la ciudad en las diferentes encuestas de satisfacción que completan. Los turistas destacan el clima, la seguridad y las rutas por la provincia.

Entre los destinos más visitados por los cruceristas destacan las excursiones a las playas de Benidorm, Calpe, Altea o Villajoyosa, mientras que también han crecido este año las visitas a otros municipios como Orihuela, Torrevieja, Elche, Novelda, Xixona o Bussot.

La temporada de cruceros en Alicante no ha acabado. De aquí a final de año se esperan 60.000 turistas en un total de 28 embarcaciones.

previsión para 2026

"La previsión para el 2026 es consolidar este tipo de turismo y aumentar el número de cruceros", ha recalcado Roberto Martínez, director de la Asociación Alicante por un Turismo de Cruceros.