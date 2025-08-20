Alicante, capital de las piscinas: 4 de cada 10 pisos en venta incluyen este lujo

Comprar un piso con piscina en Alicante no es barato, pero cada vez más alicantinos lo ven como una inversión de calidad de vida. Según un estudio publicado por Idealista, la capital alicantina es la ciudad de España donde más viviendas en venta cuentan con piscina, con un 37% de los anuncios.

Eso sí, quien quiera darse un chapuzón sin salir de casa debe estar dispuesto a pagar un sobrecoste del 73% respecto a un piso sin esta comodidad. En la práctica, significa que una vivienda con piscina en Alicante puede costar casi el doble que una sin ella.

El dato contrasta con la media nacional, donde solo el 34% de las viviendas en venta tienen piscina, aunque el encarecimiento medio alcanza el 91%. Esto coloca a Alicante en una situación particular: es la ciudad donde más opciones hay de encontrar este tipo de viviendas, pero también donde los compradores deben asumir un importante esfuerzo económico para acceder a ellas.

En un verano marcado por las olas de calor, la piscina privada o comunitaria se convierte en un factor determinante para muchas familias a la hora de elegir vivienda. Y en Alicante, con su clima cálido y su fuerte atractivo turístico, todo apunta a que seguirá siendo un “lujo” muy demandado en los próximos años.