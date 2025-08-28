Alicante arrasa: así buscan los extranjeros alquiler en la Costa Blanca

La provincia de Alicante se consolida como uno de los grandes focos de interés internacional para el alquiler de viviendas. Según los últimos datos publicados por Idealista, el 27,4% de las visitas a los anuncios de alquiler en la provincia proceden de usuarios extranjeros, situándola como el segundo destino más demandado de España, solo por detrás de Baleares.

Los países que más miran a Alicante para alquilar son Países Bajos (14%), Alemania (11%) y Reino Unido (9%), lo que refleja una fuerte atracción de mercados europeos tradicionales. Esta tendencia confirma que Alicante, además de ser uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo, se está convirtiendo también en un enclave estratégico para quienes buscan vivir de forma temporal o permanente en la Costa Blanca.

El estudio señala que Alicante supera incluso a grandes mercados como Barcelona (15,3%) o Madrid (9,1%), consolidando su peso en el mercado del alquiler gracias a su clima, calidad de vida y conexión internacional.