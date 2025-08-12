Alarmantes cifras en Alicante: 4 de cada 10 accidentes en ciudad implican a motoristas

Las calles y travesías de Alicante se han convertido en un escenario especialmente peligroso para quienes circulan sobre dos ruedas. Según los últimos datos, el 57,7% de los fallecidos en accidentes de tráfico en zonas urbanas de la provincia eran motoristas. Además, por cada 10 siniestros en ciudad, en 4 de ellos hay implicada una moto.

El panorama es preocupante: cada año se registran en la provincia unos 2.500 accidentes con víctimas en entornos urbanos, que dejan más de 3.000 heridos de diversa gravedad. De todos ellos, un 33,4% son motoristas. Y la tendencia no mejora: en los últimos ocho años, el número de motoristas fallecidos en la provincia, tanto en ciudad como en carretera, ha aumentado un 42,8%.

Las autoridades insisten en que no solo las carreteras interurbanas son peligrosas, también lo son las calles de la ciudad, donde la vulnerabilidad de los motoristas es máxima: su propio cuerpo es la carrocería.

seguridad para frenar la siniestralidad

Desde este mes de julio, han entrado en vigor nuevas exigencias para obtener el carné A, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros conductores de motos de gran cilindrada y reducir las cifras de siniestralidad.

Entre las novedades, destaca el aumento de las prácticas obligatorias en vías abiertas al tráfico, con un mínimo de 4 horas en circulación real (la mitad en carreteras convencionales), el uso obligatorio de chaleco airbag para alumnos e instructores durante las prácticas y la incorporación de formación en tecnologías de seguridad avanzada, como el ABS en curva, control de tracción o sistemas de aviso de colisión.

Con estas medidas, se busca que los motoristas alicantinos cuenten con una mejor formación y mayor conciencia de los riesgos a los que se enfrentan, especialmente en las calles y avenidas de su propia ciudad.