Torrecilla: "Tenemos que hacer una buena plantilla, el objetivo del Hércules es pelear por todo"

Rubén Torrecilla sigue "feliz y contento" tras el ascenso del Hércules a Primera RFEF. El preparador blanquiazul logró el pasado 5 de mayo lo que habían intentado casi una veintena de entrenadores desde que el equipo descendiera de Segunda División hace una década. Este martes ha pasado por Deportes COPE Alicante en una entrevista en la que ha querido poner en valor el trabajo que se ha hecho en el club esta temporada. "Hemos formado una familia y eso es un proyecto, una unión que nos puede llevar a conseguir objetivos más importantes a largo plazo", asegura el extremeño.

Apenas lleva un año en Alicante pero ya es una voz autorizada en las oficinas del Rico Pérez y admite desde la prudencia que el reto para la próxima temporada será buscar otro ascenso. "El objetivo del Hércules es estar lo más arriba posible, pelear. Tenemos que tener los pies en el suelo, eso es muy importante. Ahora estamos peleando con ciudades y clubes con mucha historia. Tenemos que hacer una buena plantilla y que los refuerzos nos den un salto de nivel. Y luego pelear por todo. No vamos a decir como el año pasado que el objetivo es sí o sí lograr el ascenso directo pero el Hércules tiene que estar peleando en todo momento por todo. Y tenemos que intentar llegar a los últimos dos meses en las mejores condiciones para jugar el play off", explica.

Artiles se queda

Sobre la confección del equipo, el entrenador considera que José Artiles debe continuar de blanquiazul. El canario es el único futbolista de la plantilla que termina contrato este 30 de junio. Fue importante su aportación durante gran parte de la temporada del ascenso hasta que se lesionó de gravedad con una doble fractura de peroné y mandíbula. Todo indica que seguirá en el equipo: “Artiles para mí es fundamental: se merece la renovación. Es un jugador de Primera RFEF", según Torrecilla.

¿Primeros fichajes?

El central Antonio Montoro y el centrocampista Antonio Aranda podrían ser los primeros fichajes para la próxima temporada. El entrenador conoce bien a ambos de su etapa en la cantera del Granada CF. “Son jugadores que he tenido y que tienen un perfil que a mí me gusta. Son jóvenes y tienen experiencia. Montoro es rápido, con buena salida de balón e inteligente. Aranda es uno de mis niños del juvenil de División de Honor del Granada. Es un diez de uno contra uno, calidad y desborde. Ese perfil de diez no lo hemos tenido este año. Nos ha faltado desequilibrio por dentro”, comenta.

También interesa Dani Romera, del Ceuta, al que el Hércules trató de fichar el verano pasado y también en enero. "Dani hizo una labor buenísima en el Castellon, en nueve partidos metió siete goles. Es un pedazo de futbolista pero tenemos que hilar muy fino para asignar las fichas. Es otro jugador de los que tenemos en mente", dice Torrecilla.

Emociones

Torrecilla también ha comentado aspectos personales como la buena relación que le une con el párroco del Hércules, Joaquín López: "Doy las gracias a Joaquín. Somos creyentes en mi familia. Mi mujer va a su iglesia y yo también cada vez que puedo. Es un integrante más de esta familia. Ha dado charlas en el vestuario y yo también he tenido charlas con él en momentos complicados y me ha ayudado mucho". Y se ha referido al aspecto emocional, con aspectos positivos: "El partido del ascenso fue el que yo esperaba cuando me llamó Paco Peña para venir"; y otros no tanto: "Viví momentos de mucha tensión. Al final conseguimos objetivos pero han sido meses de no dormir", comenta el entrenador sobre el bache de resultados que atravesó el equipo a comienzos de 2024.

Por último, el técnico ha querido lanzar un mensaje para pedir unión al entorno herculano, también a los medios de comunicación. "Creo que deberíamos estar más unidos. Mi mujer escuchó el otro día una tertulia y parece que todo sea negativo. Eso me molesta", ha comentado antes de sincerarse al hablar del sufrimiento de sus jugadores en los malos momentos. "Salían con gorra a la calle para que no les dijeran nada", asegura, "el trabajo mental ha sido una de las claves", agrega.

Enrique Ortiz

Y ha lanzado de nuevo un mensaje de agradecimiento al máximo accionista blanquiazul. "Pongo en valor a Enrique Ortiz. Y no sólo ahora, también por los años que lleva poniendo dinero de su bolsillo. Se ha preocupado por los jugadores, ha comprado billetes de avión para jugadores que no tenían en Navidad para irse a su casa. Me ha dicho que si quiero, hace un campo más en Fontcalent", añade Torrecilla.