Torrecilla enseña la puerta de salida a Míchel: "Entre un joven y un veterano, elijo al joven"

La situación de Míchel Herrero en el Hércules no tiene ningún sentido. Es el jugador mejor pagado del vestuario y solo ha jugado 14 minutos de Liga hasta la fecha y 75 en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Burgos. Ningún equipo en esta categoría se puede permitir este lujo, solo el equipo alicantino.

El entrenador de los blanquiazules, Rubén Torrecilla, se refirió este domingo al inminente mercado de enero y a la nula participación en el equipo del centrocampista valenciano después de que su equipo empatara a dos ante el Badalona Futur en el último partido del año en el Rico Pérez.

"Ya lo dije aquí, no me iba a casar con nadie. Para la forma que queremos jugar necesitamos gente con piernas; si no, es imposible, te pasan por encima", explicó el técnico extremeño en clara alusión al jugador valenciano de 35 años.

"Yo quiero gente joven con hambre y gente vetrerana con hambre. Quiero gente que sume, y con esto no estoy diciendo que Míchel no sume", aclaró Torrecilla antes de insistir en su mensaje: "Tiene en su posición gente que anda muy bien. Y yo siempre les digo que en igualdad entre un joven y un veterano, siempre pongo al joven. Lo tengo muy claro. El veterano me tiene que dar mucho más que el joven",apostilló el entrenador herculano.

Y en referencia al mercado de fichajes de enero, Torrecilla volvió a insistir: "Aquí no va a venir nadie a retirarse en el Hércules. Vendrá gente con hambre y con una edad idónea para competir con esta camiseta".