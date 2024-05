¿Tercer intento del Hércules por Dani Romera?

Dani Romera vuelve a entrar en la órbita del Hércules para la próxima temporada. El club alicantino ya intentó firmar al futbolista el pasasdo verano, pero el delantero decidió marcharse al Ceuta para jugar en Primera RFEF. Desde las oficinas del Rico Pérez lo volvieron a intentar en el mercado de invierno, pero de nuevo sin éxito. Ahora, el equipo blanquiazul busca un delantero de garantías para competir en la tercera categoría del fútbol español y este es de los que gusta a Rubén Torrecilla. El entrenador admite el interés y no olvida el rendimiento que dio el almeriense la temporada pasada en el Castellón.

"Un pedazo de futbolisa"

"Conmigo hizo una labor buenísima en el Castellón. En nueve partidos marcó siete goles. Pero aquí tenemos que hilar muy fino con las fichas porque tenemos 17 fichas senior y 6 sub 23. Es un pedazo de futbolista. Está en el Ceuta y tiene que jugar play off ahora mismo. Tiene unas condiciones brutales. Lo quisimos en diciembre, hizimos una propuesta pero vino un equipo de Primera RFEF y nos pasó por la derecha. Yo le dije que si hubiese venido al Hércules habría tenido la posibilidad de hacerse más nombre. Es otro activo más de los que tenemos en mente, pero hay muchos hoy en día", comentó Torrecilla este martes en Deportes COPE Alicante.

Cuatro goles en Ceuta

Con 28 años y 1,72 cm de estatura, Romera anotó 50 goles entre los filiales del Barça y el Almería. En los últimos años ha pasado por equipos como la Ponferradina, el Alcorcón, el Cádiz o el Nàstic. La temporada pasada firmó una gran primera vuelta con el Castellón, anotando siete goles. En enero se marchó al Real Murcia y marcó otros dos. Este curso en la AD Ceuta no ha terminado de hacerse un hueco en el once inicial: ha disputado 24 partidos, seis de ellos como titular, y ha anotado 4 goles. El domingo se medirá al Gimàstic de Tarragona en la primera ronda del play off de ascenso a Segunda División.