Sandroni: "El Intercity tiene todas las condiciones para crecer solo, pero hay mucho que mejorar"

El Intercity perdió este sábado 1-2 contra el Castellón en el primer encuentro liguero tras anunciar que se ha frustrado su intento de fusionarse con el Hércules. El equipo alicantino dio la talla pero no fue suficiente ante el líder, que terminó mostrando todo su potencial ofensivo y llevándose los tres puntos del Antonio Solana.

Quedan siete jornadas y las posibilidades de luchar por el ascenso se han esfumado para el equipo que dirige Alejandro Sandroni. De hecho, tendrá que sumar dos o tres victorias en los próximos partidos si quiere tener un final de temporada tranquilo sin la amenaza del descenso. Por las sensaciones que transmite el equipo, no parece que vaya a sufrir porque siempre compite bien. No obstante, las cinco derrotas en los últimos siete encuentros han situado al equipo a siete puntos del San Fernando, su próximo rival, que marca la zona de descenso a Segunda RFEF.

Lesiones graves

Además, los problemas crecen para Sandroni en forma de lesiones de futbolistas importantes. Manu Herrera dijo adiós a la temporada por una lesión de rodilla. Y ahora han caído Aarón Piñán y Alessandro Burlamaqui. A falta de la confirmación oficial por parte del club, el leonés y el peruano se han roto el ligamento cruzado de la rodilla y ahora afrontan un largo proceso de recuperación con un más que presumible paso por el quirófano. Tampoco jugará más esta liga Simón Moreno, también con problemas en una de sus rodillas.

"Mucho que mejorar"

El entrenador reflexionó sobre lo que está ocurriendo al final del partido contra el Castellón y dejó varios mensajes interesantes. "Si hemos perdido hoy y la semana pasada contra el Atlético no es por culpa de eso", haciendo referencia al intento de fusión con el Hércules. "Pero ya lo dije el viernes, hay personas. Los jugadores y el cuerpo técnico están relativamente protegidos, pero hay monitores, hay 500 niños en el fútbol base, gente en las oficinas, y todo eso genera cosas", comentó.

"El Intercity tiene condiciones para crecer solo, pero tiene mucho que mejorar. Tenemos un potencial enorme pero no podemos mirar más arriba si no nos miramos primero el ombligo. Yo no entendía Hércules e Intercity juntos, ni por ellos ni por nosotros. Tampoco entiendo el Intercity sin Juanfran y sin Salva. A partir de ahí, tenemos que mejorar. Somos un club que es tan especial porque está a la vista de todos. Todo lo que pasa en el Intercity se sabe, en otros clubes no, por eso no salen a Bolsa o no les interesa", añadió.

"Yo lo único que pido es que en estos siete partidos se cuide a la gente y a los jugadores. Tenemos una plantilla increíble. Tendríamos que renovar a muchos pero el club tiene que crecer antes para permitirse el lujo de firmar las renovaciones", concluyó.