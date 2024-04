Hércules e Intercity rompen las negociaciones: no habrá fusión

El Hércules CF y el CF Intercity no unirán sus caminos. La negociación para la posible fusión por absorción del primero al segundo ha terminado este jueves después de que los máximos dirigentes de ambas entidades hayan visto inviable llevar a cabo la operación.

Como conocen los oyentes de Deportes COPE, la maniobra ideada por ambos clubes era compleja tanto a nivel federativo como mercantil. No obstante, la Federación Española de Fútbol sí habría permitido al Hércules ocupar la plaza del Intercity en Primera RFEF si antes del 30 de junio ambas entidades se hubieran fusionado en una sola. Pero esto no va a ocurrir. Aunque no han trascendido los motivos concretos de la ruptura, tampoco ha ayudado la delicada situación económica de los dos clubes.

El CF Intercity emitirá un breve comunicado a primera hora de este viernes confirmando la noticia avanzada por Pedro Rojas en el Información y contrastada por COPE con fuentes cercanas a la negociación.

Por separado

Ahora, cada club tendrá que seguir su camino. En el caso del Hércules, Enrique Ortiz ha contemplado con seriedad durante las últimas semanas esta operación que finalmente no ha cuajado. El máximo accionista blanquiazul se ha quedado con la vía deportiva como la única posible para lograr el ascenso de categoría. De momento, el equipo mantiene intactas sus posibilidades de éxito, aunque sea a través de las eliminatorias de promoción.

En el caso del club que preside Salvador Martí, el primero en España en cotizar en Bolsa y cuyas acciones han alcanzado este jueves su valor más bajo, el equipo se encuentra en la zona tranquila de Primera RFEF, a ocho puntos de la promoción de ascenso y con nueve más que la zona de descenso. A nivel institucional, la entidad comunicó en enero que su viabilidad económica está garantizada para las próximas temporadas tras el acuerdo acuerdo de financiación con el fondo de inversión Alpha Blue Ocean. El Intercity ve frustradas sus intenciones de unirse con el histórico Hércules en un solo club, tal y como manifestó la semana pasada.