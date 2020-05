Quique Hernández expondrá esta semana a los accionistas su proyecto para darle un giro al Hércules

Después de esquivar en los despachos la mayor tragedia de la historia del Hércules, el club debe mirar al futuro y aprovechar este guiño del destino para profesionalizarse y volver a ser un equipo referente y favorito en la nueva Segunda B. El presidente, Quique Hernández, tiene muy claro cómo debe reconstruirse el club y quiere trasladar su propuesta en los próximos días a los máximos accionistas, que siguen siendo Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez.

El máximo dirigente blanquiazul sabe que la figura de un nuevo director deportivo de prestigio, independiente y con plenos poderes es la clave del éxito. Para eso es importante que los accionistas tengan claras las reglas del juego y también deberán definir cuánto se quieren implicar económicamente en un año sin ingresos de abonos en la primera parte de la Liga. Quique Hernández está a la espera de que Ortiz fije el día y la hora de esa reunión a tres bandas, que resultará clave para el devenir del nuevo Hércules.

Hernández ya demostró una vez que si las cosas no se hacen desde un prisma serio y profesional no seguirá al frente de la entidad. El Hércules ha firmado la peor temporada en sus casi cien años de existencia y la obligación de ocupar las primeras plazas la próxima temporada para pelear por el ascenso y para estar en una nueva Segunda B Pro no dejan margen para seguir errando.

El nuevo director deportivo deberá elegir a un entrenador y también meter el bisturí en un vestuario que no ha estado a la altura de las circunstancias.