Hércules - Lleida Esportiu: una cita con la historia con Luceros en el horizonte

Cualquier alicantino pasa de vez en cuando por Luceros. Miles acuden todos los días de Hogueras a ver la mascletà. Es un sitio de paso casi obligado si te mueves por el centro de Alicante. Pero para los herculanos ir a Luceros es otra cosa, ir a la fuente a celebrar un ascenso del Hércules es distinto. Ocurre poco y es muy especial. La última vez fue hace catorce años y la próxima puede ser mañana.

El Hércules recibe al Lleida Esportiu este domingo a las 12 horas (desde las 10.30 en Tiempo de Juego) en un Rico Pérez que se va a llenar hasta la bandera y, si gana el partido, será campeón y jugará la próxima temporada en Primera RFEF. El equipo blanquiazul está firmando un gran final de temporada y buscará ante el catalán su sexta victoria consecutiva para mantener el liderato en la última jornada de liga.





Rubén Torrecilla cuenta con todos sus futbolistas a excepción del sancionado Alvarito y el lesionado Artiles. "Esta semana he tenido que hacer más de psicólogo que de entrenador", comentó el entrenador este viernes en la rueda de prensa previa al partido, en la que insistió en que su equipo buscará la victoria desde el comienzo del encuentro y trató de rebajar la euforia del entorno porque sabe que un empate o una derrota pueden hacer al Europa campeón si gana su partido al Espanyol B. El peor escenario, en el que nadie quiere pensar, enviaría al Hércules al sorteo de la promoción de ascenso el próximo lunes a las 13 horas.

Casi 30.000 espectadores

Las taquillas del Rico Pérez no abrirán porque ya no quedan entradas a la venta. Todas 'volaron' en unas horas entre el lunes y el martes. También las 500 extra que sacó el club este viernes. Se esperan unos 28.000 espectadores, todos del Hércules, para una cita que puede ser histórica. Muchas generaciones de alicantinos, los más jóvenes, no han vivido o no se acuerdan del último éxito blanquiazul. Y ahora les toca a ellos: "Es hora de vivir todo lo que os hemos contado".

La alineación posible de Torrecilla, con Nico Espinosa por la banda izquierda para suplir a Alvarito, sale casi de carrerilla: Abad, Samu, Josema, Nolan, Retu, Roger, Mangada, De la Nava, Moreno, Nico y Coscia. El Lleida, que se quedó sin opciones de ser campeón el pasado domingo, buscará entrar en el play off lo más arriba posible en la clasificación. No se juega el ascenso pero sí terminar tercero, cuarto o quinto, así que no vendrá a Alicante de paseo.

Seguridad y posible celebración

El dispositivo de seguridad para el partido está compuesto por 300 efectivos entre policías nacionales, locales y miembros de la seguridad privada del Hércules. En el caso de que el equipo logre el ascenso, el Ayuntamiento de Alicante ha fijado las 17 horas de este domingo como la hora del comienzo de las celebraciones en Luceros. También estaría prevista la recepción al equipo por parte de la corporación municipal en el Salón Azul el lunes a las 19 horas. Pero, como dijo Rubén Torrecilla este viernes, "antes de celebrar hay que ganar". Vive el partido en Tiempo de Juego con todo el equipo de COPE Alicante. Escúchalo aquí este domingo desde las 10.30 horas.

