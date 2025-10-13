El Pitiu Rochel de Alicante acogerá la fase final de la Copa del Rey de balonmano

Alicante acogerá esta temporada la fase final de la Copa del Rey de balonmano y el Eón Horneo Alicante participará en el torneo por su condición de organizador. Será en el pabellón Pitiu Rochel del 5 al 7 de junio de 2026.

La noticia la ha confirmado este lunes el Ayuntamiento de Alicante tras alcanzar un acuerdo con la Real Federación Española de Balonmano, la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial. El Pitiu Rochel repetirá como escenario de la Copa seis años después tras una edición en la que se impuso el Barcelona ante el Cuenca en la gran final.

Además del FC Barcelona, clasificado por ser el vigente campeón, y del Eón como anfitrión, las otras seis plazas se las disputarán 24 equipos: los 16 de la División de Honor Plata Masculina y ocho de la máxima categoría, la Liga Asobal.

Una vez confirmada Alicante como sede de la fase final, el Departamento de Competiciones de la Real Federación Española de Balonmano realizará este martes 14, a las 13.00 horas, el sorteo de la primera ronda, para el que se han configurado dos bombos.

En el bombo 1 estarán los equipos Fertiberia Puerto Sagunto, Barça Atlètic, Balonmano Alcobendas, Trops Málaga, Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa, Cisne Colegio Los Sauces, Fundación Agustinos Alicante, Cajasol Sevilla Proín, Attica 21 Hotels OAR Coruña, Contazara Zaragoza, Balonmano Soria y Confía Base Oviedo.

Y en el bombo 2: Viveros Herol Nava, Tubos Aranda Villa de Aranda, REBI Cuenca, Frigoríficos del Morrazo, Cajasol AX Puente Genil, Bada Huesca, Sanicentro Guadalajara, Caserío Ciudad Real, Anaitasuna, Servigroup Benidorm, UBU San Pablo Burgos y Blendio Sinfín Santander.

El objetivo de esta primera ronda es conformar 12 cruces que se deben resolver a partido único el 5 de noviembre, en casa de los equipos del Bombo 1.

“Es una gran noticia para Alicante este reencuentro con la élite del balonmano español porque se trata del deporte que más glorias ha dado a nuestra ciudad desde los tiempos del Calpisa”, afirmó el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

El torneo del KO que se decidirá en junio en la capital alicantina tiene un gran dominador, el Barça, que atesora 29 títulos coperos, seguido del Atlético Madrid, con 10; Calpisa, con cinco entorchados; y Granollers y Ciudad Real, con tres. Bidasoa Irún, Teka Cantabria, San Antonio, Valladolid, BM Atlético Valladolid y Selección de Madrid, suman dos títulos; y cierran el podio de campeones, Ademar León, Alzira, Marcol, Sabadell, y las Selecciones de Guipúzcoa y Barcelona, con un campeonato.