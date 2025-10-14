Videocrónica del Córdoba 1- Cultural 0: Más firmes que brillantes
Segundo triunfo consecutivo de los blanquiverdes y cuarta jornada sin perder en un encuentro espeso que se volvió a decantar en una acción a balón parado
00:00
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
Ángel Expósito, sobre el acuerdo para la paz en Gaza: "Día para la historia, pero yo me fiaría lo justo"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h