Otro domingo vibrante de fútbol para el Hércules. El equipo blanquiazul defiende el liderato ante la Penya Independent en el estadio Rico Pérez (12.00h) y busca la tercera victoria consecutiva para mantener su firme candidatura al ascenso a Primera RFEF.

La liga regular está a las puertas de entrar en el tramo decisivo y el Hércules anda fuerte pero no puede relajar porque tiene tres equipos pisándole los talones: Lleida y Badalona Futur con los mismos puntos que los blanquiazules (42) y Europa con sólo uno menos (41).

Escucha el partido en directo pinchando aquí: Tiempo de Juego en directo desde las 11.40 en COPE Alicante.

Rubén Torrecilla, que este viernes en la rueda de prensa previa al partido volvió a pedir a sus jugadores que no bajen la intensidad ni la concentración, no podrá contar con los lesionados Artiles y Richie. En el caso del extremo, por unas molestias físicas que le han impedido ejercitarse en los últimos días. Además, es duda Alvarito, que no está al cien por cien tras sufrir varias torceduras de tobillo en las últimas semanas.

Defensa del liderato

El Hércules suma dos victorias consecutivas ante Sant Andreu y Andratx. Será la cuarta vez que defienda la primera plaza esta temporada con la particularidad de que siempre que ha sido líder ha perdido esa condición a la siguiente jornada. Pero esta vez es distinto porque lo hará ante su público. Se espera un gran ambiente en el estadio blanquiazul.

Se espera que Torrecilla repita el once del pasado fin de semana en Ibiza. Abad, Candelas, Juanmi, Josema, Samu; Mangada, Marí, De la Nava, Roger; Nico y Samu.

