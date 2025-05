Los motivos por los que en el Hércules dudan de la continuidad de Rubén Torrecilla

Alicante - Publicado el 12 may 2025, 11:11

No está claro que Rubén Torrecilla vaya a comenzar como entrenador del Hércules la próxima temporada. Ni mucho menos. Ni aunque tenga contrato en vigor para un curso más. Tal y como contamos el pasado viernes en Deportes COPE Alicante, en los despachos del Rico Pérez hay muchas dudas sobre la continuidad del entrenador extremeño en el banquillo blanquiazul.

En el club consideran que Torrecilla hace muchas cosas bien. Por ejemplo, creen que es un gran profesional que se ha desvivido por el Hércules desde su llegada a Alicante hace casi dos años. También son conscientes de que ha apaciguado los ánimos en las gradas del Rico Pérez, ha suavizado las críticas hacia la familia Ortiz y ha logrado unir a la afición con el equipo. Y, por supuesto, también consiguió lo que muchos antes habían intentado: ascender al equipo a Primera RFEF. Pero también hay otros aspectos del entrenador que no han gustado a los dirigentes blanquiazules.

Es evidente que la relación entre el entrenador y el secretario técnico no es buena. Teniendo más o menos razón en sus quejas en la sala de prensa, en las oficinas del Rico Pérez no ha gustado que el técnico haya aireado públicamente su descontento con el mercado de fichajes del pasado enero. También provocaron enfado sus declaraciones tras la derrota ante el Villarreal B, cuando Torrecilla aseguró que la próxima temporada esperaba que el club se pusiera las pilas y que hiciera una plantilla "acorde al escudo y a la historia del Hércules".

Pero no sólo sus palabras en público han puesto a Rubén Torrecilla en la picota. En el club también opinan que podría haber hecho más con la plantilla actual. Creen que había equipo para luchar por el 'play off' esta temporada y que desde el banquillo no se han encontrado soluciones futbolísticas para sumar más puntos.

Y, por último, tampoco ayuda a la continuidad del entrenador su apuesta por fichajes que no han funcionado, como el delantero centro Dani Romera. Ni la decimoquinta derrota de la temporada cosechada este domingo contra el Algeciras en el Rico Pérez.

todos dudan

La decisión la tomará Enrique Ortiz, que no tiene clara la continuidad del entrenador escuchando a muchos de los consejeros de los que se rodea en su día a día en el Hércules. El propietario tiene en alta estima a Rubén Torrecilla pero también tiene dudas. Habrá que esperar, pero se avecinan semanas calientes en el Rico Pérez.

Por otro lado, Torrecilla también parece dudar. El entrenador del ascenso suavizó sus palabras el pasado viernes antes del partido contra el Algeciras. Aseguró que su deseo es seguir en el Hércules, incluso más años de los que tiene por contrato, pero también dejó entrever que podría contemplar una oferta para marcharse a otro banquillo del fútbol español.