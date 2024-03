Lolo Escobar habla de su salida del Hércules: "Debería haberme despedido, fue un error que cometí"

Lolo Escobar se ha pronunciado por primera vez en público sobre su convulsa salida del Hércules del pasado verano. El entrenador extremeño dejó la entidad alicantina, donde tenía contrato en vigor, para marcharse al Algeciras, de Primera Federación, donde está completando una buena temporada con el equipo gaditano a sólo cuatro puntos de la zona de promoción de ascenso. Escobar atribuye su salida del Hércules al amago de llegada de Luis Castillo a la Presidencia y se arrepiente de no haberse despedido de la afición blanquiazul: "Me aconsejaron no hacerlo y ahora me arrepiento".

Las declaraciones se produjeron hace tres semanas en el programa Prismas del Fútbol, que se puede ver en YouTube. Lolo hace un repaso de sus últimos años a nivel profesional y un recorrido por su paso por el Hércules. "Salió la posibilidad de ir y me avisaron que tuviera cuidado porque es una trituradora. Pero es un sitio histórico, tiene magia, se desprende en el campo", comenta el entrenador comparando al Hércules con su paso por Salamanca. "Cogemos el equipo en descenso y hacemos una segunda vuelta bastante buena. Hicimos números de play off pero no nos dio para entrar, nos clasificamos para la Copa del Rey", añade.

"Linchamiento popular"

También se refiere a su salida. "Tenía un año más de contrato, tenía ofertas de Primera RFEF pero quería seguir a toda costa", explica. "Fue un momento muy duro. Que si entraba Luis Castillo o que si no entraba, si entraba yo iba fuera...", añade. "Como no estaba claro si iba a seguir o no, le dije a Dani -su representante- tira para adelante con lo que haya porque lo voy a coger", detalla sobre su salida. "Acepté la oferta sabiendo al linchamiento popular al que me iba a someter. Me aconsejaron que no me despidiera y ahora me arrepiento, porque en Alicante hubo gente que me hizo sentir muy bien y mucha gente que me hizo sentir muy mal. Pero la inmensa mayoría de gente que me encontraba por la calle me hacía sentir muy bien y me debería haber despedido de ellos, creo que es un error que cometí", concluye Escobar.