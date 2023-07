El Hércules, patas arriba con la inminente salida de Lolo Escobar al Algeciras

Lolo Escobar se va. El técnico de Don Benito ha llegado a un acuerdo con el Algeciras, equipo de 1ª RFEF, y ha pedido al Hércules rescindir su contrato. La repentina decisión ha puesto en jaque a los blanquiazules, que se quedan sin entrenador a dos semanas del inicio de la pretemporada.

El técnico ha puesto de manifiesto la decadencia del Hércules. No está cómodo, no siente la total confianza de Portillo y Peña y tiene la sensación de que la confección de la plantilla no se ajusta a lo que le plantearon inicialmente.

Toni Torres y Gonzalo Blanes han analizado en una sesión de 'Facebook Live' las consecuencias que acarrea esta decisión y los posibles candidatos al banquillo.

https://www.facebook.com/CadenaCopeAlicante/videos/260764046582806/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing