El Hércules descarta a Diego Méndez y se lanza a por el centrocampista Vique Domingos

Digo Méndez no será jugador del Hércules este verano. El club blanquiazul ha descartado el fichaje del futbolista por una inoportuna lesión que, a falta de conocerse los detalles, le impediría comenzar la temporada con garantías.

Fuentes cercanas a la negociación confirman a COPE que el acuerdo para su fichaje era total entre las partes, que Diego estaba dispuesto a jugar cedido en el Hércules y que el Rayo Vallecano veía con buenos ojos la operación, pero finalmente no se llevará a cabo. El centrocampista, que la segunda mitad de la temporada pasada dejó muy buenas sensaciones en el Deportivo Eldense, ha sufrido unas molestias físicas en los últimos días y esto ha frenado su llegada a Alicante. No obstante, en la secretaría técnica blanquiazul no se olvidan de este jugador y le seguirán de cerca en los próximos meses.

La hoja de ruta del Hércules era cerrar el mercado de fichajes con este jugador y se ha visto alterada, pero hay un plan b: Vique Domingos. Se trata de un mediocentro de corte defensivo del Villarreal C que, con 22 años, ocuparía una de las licencias sub-23 de la plantilla blanquiazul. En las oficinas del Rico Pérez se baraja la fórmula de firmarlo cedido con una opción de compra cuando termine la temporada. En el cuerpo técnico herculano manejan buenos informes del jugador y creen que, aunque tenga una trayectoria discreta hasta el momento, su rendimiento puede ser bueno en Alicante.

Si se confirma la llegada de Vique el mercado de fichajes habrá terminado para el Hércules este verano, con las incorporaciones en los últimos días de Jeremy de León y Javi Jiménez. No obstante, el club trabaja en buscar acomodo a César Moreno, que no entra en los planes para la próxima temporada, además de que es necesario dar una baja porque en este momento hay 19 jugadores que ocupan licencia senior.

La salida del cartagenero se producirá antes del 1 de septiembre. Desde el club no contemplan otra opción para no descompensar la plantilla.