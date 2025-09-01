César Moreno ya es historia del Hércules y el club aborda con calma las últimas horas del mercado de fichajes

Se acaba el mercado de fichajes del verano y el Hércules podría quedarse como está: con once incorporaciones a la plantilla que entrena Rubén Torrecilla. El movimiento más importante del día ya se ha producido con la salida de César Moreno, que ha pasado por las oficinas del Rico Pérez en compañía de su representante para firmar la resolución de su contrato.

Al margen de que pueda producirse alguna sorpresa de última hora, el Hércules sólo se plantearía un fichaje más. El club alicantino ha hecho una oferta al joven portero del Albacete Mario Ramos (21) y espera una respuesta del guardameta de Jerez de los Caballeros. No obstante, la secretaría técnica blanquiazul no contempla otra opción y, en el caso de que el portero declinase la propuesta, la idea es que Marcos Mompeán se quede en el primer equipo como alternativa a Carlos Abad.

Por otro lado, desde el club aseguran que no han recibido ninguna oferta por Oriol Soldevila y no la esperan antes de este lunes a las 23.59 horas. En principio, el catalán seguirá en el Hércules y sólo una propuesta económica muy interesante precipitaría su salida.

César moreno

En cuanto a César Moreno, de 24 años, llegó al Hércules hace cuatro temporadas procedente del Elche y tras su salida el club alicantino ya no necesita liberar ninguna otra licencia para contar con todos sus jugadores mayores de 23 años.

Tras tener gran protagonismo en las dos primeras temporadas, el centrocampista cartagenero fue cedido hace dos, en el mercado de invierno, al Mestalla y el pasado curso compitió, de nuevo a préstamo, en el Recreativo de Huelva.

En el inicio de la pretemporada, el jugador pareció ganarse la confianza del entrenador, Rubén Torrecilla, aunque fue perdiendo protagonismo hasta que ambas partes han acordado una salida de la entidad.

El club, a través de un comunicado, agradece al centrocampista su “trabajo, dedicación y compromiso” durante su etapa en el Hércules y le desea “mucha suerte” en su futuro.