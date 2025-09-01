El histórico 'nostrapacus' de Juanfran Millán con Samu Vázquez y el gol del Hércules

Así sonó el gol de Samu Vázquez en el Tiempo de Juergo de COPE Alicante.

El Hércules sigue intratable en la primera jornada de la mano de Rubén Torrecilla. Tres de tres en las tres últimas temporadas con el técnico extremeño en el banquillo herculano. Los alicantinos se impusieron 1-0 al Tarazona en el estreno del nuevo curso con un tanto de Samu Vázquez de cabeza en el ecuador de la segunda mitad y se sitúan en el vagón de cabeza en Primera RFEF junto a otros aspirantes como el Ibiza o el Nàstic de Tarragona.

El lateral manchego se elevó con alma de delantero en el interior del área y cabeceó picado y ajustado al palo para marcar su segundo tanto con la camiseta herculana y desatar la felicidad de la afición herculana que respondió con ambiente de diez mil espectadores en las gradas.

Para la potencia que tiene y como llega al área rival debería hacer algún gol más Juan Francisco Millán Narrador Tiempo de Juego

En la primera mitad, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Juanfran Millán hizo alusión a Samu Vázquez, que estaba cuajando un gran partido a nivel ofensivo. Le pidió que "para la potencia que tiene y cómo llega al área rival debería hacer algún gol más".

Samu Vázquez solo había marcado un gol en dos años, el que le hizo en Segunda RFEF desde fuera del área al Manresa.

El buen partido de Retuerta y de Samu Vázquez, unido al desborde ofrecido en bandas por Rojas y Soldevila, hacen más llevadera la marcha de Javi Moreno al fútbol armenio y la lesión de Nico Espinosa, que no volverá a jugar hasta el mes de enero.

El Hércules visitará la próxima semana Can Misses para enfrentarse al Ibiza de Paco Jémez el próximo sábado a las 21:15 horas.