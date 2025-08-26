La alicantina Isa Hernández, campeona de Europa y MVP del Eurobasket Sub-16: "Todavía no me lo creo"

La joven jugadora alicantina Isabel Hernández acaba de proclamarse campeona de Europa con España en el Eurobasket Sub-16 celebrado en Rumanía. Con sólo 15 años, también ha sido incluida en el mejor quinteto y nombrada MVP del torneo.

La Selección Española arrasó en el europeo ganando todos los partidos con una amplia diferencia de puntos y venciendo en la final a Eslovenia (62-47) en un partido en el que Isa Hernández anotó 19 puntos, una actuación individual que la catapultó para ser nombrada la jugadora más valiosa del campeonato.

FIBA Isabel Hernández, MVP del Eurobasket Sub-16.

Juega para el Valencia Basket en la posición de base y antes de ser campeona de Europa también lo ha sido de España con su club. Atrás queda una temporada en la que combinó sus estudios en el colegio Altozano de Alicante con los viajes cada tarde a Valencia para entrenarse junto a sus compañeras.

"Estoy con una sonrisa y con una alegría que todavía no me acabo de creer que hayamos sido campeonas de Europa", admite en una entrevista en Deportes COPE Alicante. "Al ver los resultados, la gente pensará que nos hemos paseado, pero aunque parezca muy fácil conseguir esos resultados, nos ha costado estar todo el verano dejándonos la piel en cada entrenamiento y en los partidos de preparación. El torneo ha sido el reflejo de todo el trabajo que llevamos encima", añade.

"Tras el partido nos fuimos con todo el staff y los padres a celebrarlo comiendo pizza. Después nos pasamos todo el camino y toda la noche celebrándolo. En Madrid nos recibieron los padres en el aeropuerto y al llegar a Alicante fue muy bonito con toda mi familia esperándome", relata la campeona de Europa, que admite que ni en sus mejores sueños habría imaginado completar una temporada así.

La próxima temporada estará becada y se mudará a Valencia a seguir jugando al baloncesto. Eso sí, "sin dejar de lado los estudios", explica Isabel, que sueña con seguir representando a España en muchos torneos en el futuro.