Adarve - Hércules, la contracrónica del ascensor

El sábado salí del Rico Pérez a la una menos diez de la madrugada. La puerta 0 del estadio parecía un velatorio, se quedaron menos de cien herculanos, la mayoría guardaba silencio. Otros entonaban casi sin voz el clásico cántico “hasta los huevos, estamos hasta los huevos”. Llegué a casa, cogí a mi perro para dar una vuelta por el parque y el ascensor se paró: atrapado. Pulsé el botón de abrir puertas y se abrieron entre plantas, así que las volví a cerrar. El móvil, sin cobertura. Botón de la campanita, sin respuesta al principio hasta que apareció una operadora al otro lado para salvarme. Me pidió el móvil y le dije que estaba sin cobertura. “Le envío a un compañero de guardia, es muy importante que nos avise si logra salir antes”. Y yo pensé, no tiene pinta, no puedo llamar a nadie y el vecindario ni se ha inmutado con la alarma del ascensor.

Tuve la suerte de mantener la calma y es lo que recomiendo a cualquiera que se quede atrapado en un ascensor en circunstancias parecidas. El perro no entendía nada aunque también estaba tranquilo, así que me puse a pensar en todo lo vivido en el Rico Pérez.

Un herculano, desconsolado en la tribuna tras el partido.COPE Alicante





Para empezar, se había consumado un fracaso triple: el primero de Sergio Mora como entrenador, el segundo Carmelo del Pozo como director deportivo y el enésimo de Enrique Ortiz al frente del club. Mora salió casi llorando a la rueda de prensa, confirmó que había sido su último partido en el banquillo blanquiazul y admitió que se marchaba de Alicante con la espina clavada de no haber cumplido el objetivo. Del Pozo no salió ante los medios aunque no hace falta que lo haga para que todos sepamos que también fue su último partido después dos temporadas decepcionantes. A Ortiz no se le vio en el Rico Pérez. Dicen que sí estaba Javier Portillo. También Quique Hernández, Paco Peña y Gustavo Siviero, que parece que no continuarán en el Intercity.

El partido fue un espectáculo. Daba igual que fuera la cuarta categoría y el Rico Pérez territorio neutral. El público recibió al equipo como en las grandes citas y jaleó durante los 120 minutos. “¡Esto parece un estadio argentino!”, dijo Juanfran Millán cuarenta veces durante la retransmisión en Tiempo de Juego Alicante. Herculanos de todas las edades dándole a los de los despachos una auténtica lección de lo que es el sentimiento por un club centenario que está secuestrado bajo una nefasta gestión.

A las dos de la madrugada yo era consciente de que había muchos herculanos pasándolo peor en su cama que yo en el ascensor. ¡Y no podía entrar a Twitter para comprobarlo! También sé que a muchos ya no les caben más decepciones. Están “hasta los huevos”. ¿Y ahora qué? ¿Hay futuro? ¿Se viene el clásico verano de entrenador nuevo y quince fichajes? ¿Cuál es el plan? Vaya club. ¡Qué manera de coleccionar fracasos!

A las dos y media vino el técnico de guardia y nos sacó del ascensor en un momento. Estuve allí unos 50 minutos. Casi no me dio tiempo a pensar en lo que había pasado en el terreno de juego aunque sí tenía la sensación de que el Hércules mereció ganar. También que no te pueden marcar gol en la primera llegada en la semifinal de un ‘play off’.

El perro no dijo nada y es mejor así porque sé lo que piensa. Es un raro: herculano y simpatizante del Intercity a la vez. Es consciente de que el equipo de fútbol nuevo de la ciudad, el que hace cinco años comenzó a competir en Primera Regional, la temporada que viene va a jugar en una categoría por encima del viejo Hércules. Todo muy triste por Foguerer Romeu Zarandieta.