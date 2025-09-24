El mensaje de Gavi desde el hospital tras confirmarse su grave lesión: "Voy a volver las veces que haga falta"

El FC Barcelona comunicó este martes la grave lesión de rodilla de Gavi, quien estará apartado de los terrenos de juego unos 4 o 5 meses. El centrocampista iba a ser sometido a una artroscopia. Pero los médicos, al abrir la articulación para conocer su estado, se dieron cuenta de que la situación era mucho peor de lo que pensaban.

Y el propio jugador del Barça ha querido mandar desde el hospital un mensaje optimista. "Los que me conocéis sabéis que voy a volver las veces que haga falta para defender al Barça y a los míos hasta el final", escribía en una publicación en su cuenta de Instagram.

Y añadía: "Un verdadero campeón no se forja en los momentos de éxito, sino en aquellos en los que se levanta después de caer".

El texto iba acompañado de dos fotos. Una en la que Gavi aparece en la cama del hospital junto a Araujo, Pedri y Lamine Yamal, que han ido a vistarle, y una segunda en la que el 6 azulgrana celebra un gol en Montjuic.

Para finalizar, Gavi agradeció todo el apoyo recibido estos dos días. "¡Gracias a todos por los mensajes de ánimo y cariño!", concluía el futbolista.