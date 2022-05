El Hércules suma una nueva decepción a una de las peores décadas de su historia

El Hércules sumó tras su eliminación en las semifinales de la fase de ascenso a Primera RFEF ante el Unión Adarve (1-1) una nueva decepción a una década marcadas por los fracasos deportivos en la que ya puede considerarse como una de las peores décadas de la historia de la entidad.

El equipo, que este año celebra su primer centenario, nunca había estado tan alejado de la elite, en el cuarto peldaño del fútbol español, categoría en la que repetirá el próximo curso. En los últimos diez años, el Hércules ha sufrido dos descensos y se ha estrellado en cuatro promociones de ascenso, además de salvar de forma agónica, la categoría en otras dos temporadas.

La última alegría del Hércules llegó en el curso 2012-13, en el que firmó una remontada sobresaliente en el último tramo de la competición para huir del descenso a Segunda B. Un año después no pudo frenar la inercia negativa y cayó a Segunda B. En las temporadas 2014-15 y 2015-16 disputó la promoción de ascenso, pero cayó apeado en ambas ocasiones ante el Cádiz.

Tras dos años en los que fracasó, ya que ni siquiera estuvo cerca de la fase de ascenso, el Hércules volvió a ilusionarse en la 2018-19, en la que de nuevo cayó en la final de la promoción, en esta ocasión ante la Ponferradina. En la temporada 2019-20 evitó un nuevo descalabro histórico al suspenderse la competición como consecuencia de la pandemia cuando el equipo, que ya había destituido a tres entrenadores, estaba en zona de descenso a Tercera División.

La pasada temporada, el Hércules no solo no fue capaz de pelear por el ascenso a Segunda, sino que tampoco pudo meterse en el grupo de equipos que pasaban a Primera RFEF y cayó, además, a la Segunda RFEF, la cuarta categoría, tras la reestructuración del fútbol español. Y en el presente ejercicio, el equipo alicantino no ha sido capaz de ascender a Primera RFEF, objetivo marcado al inicio del curso, a pesar de disputar la eliminatoria en su estadio y con el apoyo mayoritario de sus aficionados.