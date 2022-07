Más de 55.000 profesores participan en las 2.000 acciones formativas de la Comunidad de Madrid

Más de 55.000 docentes han participado en los 2.000 cursos que ha ofertado la Comunidad de Madrid durante este curso 2021/22 a través de sus centros de Innovación y Formación. Se trata de 10.000 inscritos más que el pasado, lo que se traduce en un incremento de casi el 20%. El vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha visitado hoy uno de los centros en los que se desarrollan estas actividades, el instituto San Isidro de Madrid, donde 40 profesores están aprendiendo nuevas destrezas.

Power of the Arts: Integrated Arts in Secondary ClassroomsSoft–Skills Series: Developing in the ClassroomonlineSelfie





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando