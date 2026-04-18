Isabel Díaz Ayuso entrega la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha entregado este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Este acto convierte a Madrid en un potente altavoz para la causa democrática en Venezuela y, al mismo tiempo, en el escenario de una nueva confrontación política con el Gobierno de Pedro Sánchez. La ceremonia se produce mientras el presidente del Gobierno participa en una cumbre progresista en Barcelona, un contraste que Ayuso no ha dudado en subrayar.

La Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, se ha transformado así en el epicentro de un desafío directo al socialismo del siglo XXI. El discurso de Ayuso ha enmarcado a Madrid como una tierra de acogida y libertad para los miles de venezolanos que han huido de su país, en contraposición a lo que describe como la complicidad de otras fuerzas políticas con el régimen de Caracas.

Choque frontal con el Gobierno

La presidenta madrileña ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo central. Ayuso sugiere que la cumbre de Barcelona, a la que asisten líderes como el brasileño Lula da Silva o la mexicana Claudia Sheinbaum, fue convocada deliberadamente para coincidir con su acto. Además, ha criticado la escasa presencia de representantes europeos, poniendo en duda la relevancia de la cita organizada por Sánchez.

En su intervención, Ayuso ha rechazado recibir "lecciones" de quienes, según ella, "hasta hace ni un año" eran "cómplices del régimen de Venezuela". Les ha acusado de "ganar dinero con el sufrimiento del pueblo de Venezuela mientras sabían que había hambruna, desaparecidos y presos políticos maltratados". Estas palabras apuntan directamente a los socios políticos del Gobierno central.

Europa Press Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta madrileña también ha respondido a la llamada de Sánchez desde Barcelona a "hacer lo que sea por defender la democracia". Ayuso ha preguntado si esa defensa implica ir contra la Justicia, los medios de comunicación y "carcomer" el sistema público, trazando un paralelismo con la situación que, según ella, "ocurrió en Venezuela".

Madrid, 'la casa de la libertad'

Tras el acto institucional, Ayuso y María Corina Machado han salido al balcón principal de la Real Casa de Correos. Acompañadas por Carolina, hija del candidato presidencial Edmundo González, han saludado a una multitud congregada en la Puerta del Sol, un lugar que Ayuso ha calificado como "la casa de la libertad".

Tenía que ser precisamente aquí, en Madrid, donde siento que esta tarde comienza nuestro retorno"

Ante una plaza repleta de banderas venezolanas y entre gritos de "presidenta", Ayuso ha proclamado que "en esta plaza hemos alzado la voz juntos contra las dictaduras". Ha reivindicado Madrid como un hogar para los millones de personas forzadas a exiliarse de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ha augurado que el cambio en el país caribeño es imparable.

El cambio va a llegar de manera imparable"

Ayuso ha vaticinado que Machado, "un día no muy lejano", se convertirá en la primera presidenta de la historia de Venezuela. Sus palabras, "el cambio va a llegar de manera imparable", han resonado con fuerza entre los asistentes, que ven en la líder madrileña una aliada clave para su causa.

La promesa del regreso

Visiblemente emocionada, María Corina Machado ha aceptado la distinción en nombre de todos los venezolanos que "han arriesgado su vida por la libertad". En su discurso de agradecimiento, ha señalado a Madrid como el punto de partida del retorno. "Tenía que ser precisamente aquí, en Madrid, donde siento que esta tarde comienza nuestro retorno", ha afirmado.

La líder opositora ha prometido construir un nuevo país junto al presidente electo, Edmundo González, y los millones de exiliados. Dirigiéndose directamente a Ayuso, le ha asegurado: "Sí Isabel, van a regresar", y ha prometido entregarle pronto las llaves de Caracas como símbolo de una futura transición democrática. Previamente, Machado mantuvo un encuentro privado con Ayuso y firmó en el Libro de Honor de la Comunidad de Madrid.

El acto también ha servido para reconocer a Edmundo González, a quien la Comunidad de Madrid considera el "presidente democráticamente elegido de Venezuela". Por motivos de salud, no ha podido asistir, y ha sido su hija Carolina quien ha recogido en su nombre la Medalla Internacional.

Carolina González ha leído una carta de su padre en la que agradecía la distinción y reafirmaba su unidad con Machado. "Estamos juntos en esto, como lo hemos estado desde el primer día", expresaba la misiva, sellando la imagen de un frente unido en la lucha por la democracia en Venezuela.