El Hospital de Móstoles celebra el Día del Libro "Recetando Lecturas" y leyendo "El Principito"

El Hospital Universitario de Móstoles ha celebrado el Día del Libro con dos proyectos diferentes. Uno impulsado desde el Club del Lectura de este centro hospitalario público madrileño, que ha seleccionado fragmentos de “El Principito” para transmitir mensajes de generosidad, bondad, amistad, amor y también de reflexión sobre nuestras responsabilidades como personas. Sobre este cuento poético se ha realizado un video con fragmentos leídos por los profesionales como: “He aquí mi secreto. Es muy simple, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”, “Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras… Debí haber adivinado su ternura, detrás de sus pobres astucias”; “Te juzgarás a ti mismo…. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse asimismo que a los demás. Si logras juzgarte a ti mismo eres un verdadero sabio”. La otra iniciativa es "Recetando Lecturas" y se hace en colaboración con la Biblioteca Municipal de Móstoles, que selecciona textos de autores actuales y clásicos para entregarlos a los pacientes ingresados y compartir también en las áreas de consultas de espera, urgencias, etc.

