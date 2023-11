La Comunidad de Madrid estrena la 41ª edición del Festival de Otoño en seis municipios

La Comunidad de Madrid estrena estos días el 41º Festival de Otoño programando espectáculos en 11 espacios ubicados en seis municipios de la región: Madrid, Alcalá de Henares, Collado Mediano, Parla, Soto del Real y Torrelodones. Esta edición se celebrará hasta el 26 de noviembre, con epicentro en los Teatros del Canal, pero llegando a otros 12 espacios de la capital, así como a 15 municipios más. Este año tiene un marcado acento nacional, con la presencia de muchas compañías y artistas de la escena española, con figuras como Angélica Liddell, María Velasco, Luz Arcas, Mal Pelo, Jesús Rubio Gamo, Nao Albet y Marcel Borràs, María Goiricelaya, Albert Boronat y Jomi Oligor, entre otros.

Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan BelmonteVillaEntrevistas breves con hombres repulsivosExperiencia II: Encuentros breves con hombres repulsivosAmadoraYo deseo (recital electrónico de inconfesiones femeninas), Pictura Fulgens: a través del fulgorperformativaPictura Fulgens,Una casa en la montañaAlice in Wonderland (Alicia en el País de las Maravillas),SURGEContención mecánicaEl bosqueEstudios elementalesA língua em pedaçosDonde siempre, siempreQuiero colapsar a tu ladoVuelan las palomasDime quién eres YoCartas al directorBuero será su obrJuan Muñoz. En la hora violetaPicasso: Sin Título, Maestras





