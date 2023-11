Un cirujano maxilofacial del Hospital de La Princesa, entre los mejores investigadores de Odontología en el Ranking de la Universidad de Stanford

El Hospital Universitario de La Princesa, centro público de la Comunidad de Madrid, ha logrado situarse en el Ranking de la Universidad de Stanford a través del doctor Raúl González García, especialista en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. El cirujano se encuentra en el duodécimo lugar de los 37 españoles reconocidos en esta clasificación y en el lugar 22 atendiendo a la repercusión de su producción científica. Esta relación es una de las más prestigiosas a nivel mundial y en él se encuentran los mejores investigadores dentro del área de la Odontología, en base a las citas que han recibido sus trabajos durante su carrera profesional.

