Ayuso da un repaso a Pablo Iglesias tras su 'ataque' a su gestión en Madrid: "No tiene ni idea"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid , ha estado en el punto de mira de la opinión pública estos días por su decisión de defender que esta región pasase el próximo lunes 11 de mayo a la fase 1, una postura que le ha costado la dimisión de su directora de Salud tras defender que la presidenta popular se estaba moviendo por otros objetivos que no eran sanitarios.

Isabel Díaz Ayuso, centro de las críticas de Pablo Iglesias

En este sentido, en las últimas horas hemos podido ver diferentes ataques contra su persona en las redes sociales, donde ha tenido mucha repercusión este sábado un tuit publicado por la cuenta oficial del PSOE y en el que se atacaba de forma directa la gestión que la presidenta autonómica ha venido haciendo de esta crisis en las últimas horas: "La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad".

La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero.



Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad.#ProtegemosMadridpic.twitter.com/AtZRRaPTb3 — PSOE (@PSOE) May 8, 2020

Este mensaje ha provocado mucho revuelo en Twitter, pero las críticas a la gestión de Ayuso se han venido produciendo desde hace varios días y desde que comunicara su intención de que Madrid pasase de fase la próxima semana. Sobre esta decisión se pronunció el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que en los siguientes términos se refirió en una entrevista de radio a la postura de Isabel Díaz Ayuso: "Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas. Pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos deberán juzgar".

La respuesta de Ayuso a Pablo Iglesias

Estas palabras fueron respondidas el pasado viernes por la propia Isabel Díaz Ayuso en ' El programa de Ana Rosa ' de Telecinco, donde dejó claro que no iba aceptar ni una lección por parte del líder de Unidas Podemos: "Yo creo que él no sabe lo que ha pasado en Madrid. Él no ha arrimado el hombro en ningún momento. Se supone que tenían un mando único sanitario y social, pero jamás han llamado a Madrid para decir cómo ayudar, salvo una ministra y algunas veces en algunas reuniones. Desde luego este hombre, el vicepresidente, jamás se ha puesto a nuestra disposición, no se ha acercado a ningún hospital y no ha puesto ningún efectivo. Hemos sido nosotros, sin su ayuda y sin apenas material, los que nos hemos tenido que estar buscando la vida, los que hemos creado un mando único y que hemos salvado muchas vidas, por cierto, también en soledad. Los que hemos creado ese hospital que nunca han querido ni siquiera ver y los que hemos triplicado las camas UCI".

En este sentido, Ayuso ha pedido a Iglesias que no den lecciones de cómo se debe gestionar esta crisis: "No nos pueden dar lecciones de lo que es la lucha por la vida y la responsabilidad y no pueden utilizar constantemente las instituciones superiores para arrinconar a administraciones inferiores como es una autonomía. Yo no hago eso, por ejemplo estuve con los ayuntamientos y tengo que respaldarlos. Luego ese uso que hacen de las instituciones los socios de Sánchez , y muchas veces el propio Sánchez, me parece que ayuda muy poco. Luego me dicen que pactemos y que nos entendamos. Eso es una farsa y conmigo que no cuenten para el politiqueo. Yo estoy aquí para hacer las cosas correctamente y responsabilizarme de lo que estoy haciendo. Hasta aquí hemos salvado vidas, ahora en adelante por supuesto que también, pero vamos a apostar por políticas que a este señor no le gustan y que no tiene ni idea de cómo se tienen que aplicar y cómo se tiene que crear el empleo. Tampoco tiene ni idea de cómo se tiene que escuchar a los ciudadanos, les ha faltado una gran cercanía. No me parece que está en condiciones de hacer las declaraciones desde instancias superiores".