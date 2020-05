Xabier Fortes ataca a Ayuso por atender a María Casado y no a él: “No sé dónde se educó usted”

El presentador de TVE, Xabier Fortes, ha criticado duramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de no cumplir “la palabra dada” este viernes al no atenderle en una entrevista en directo. La cara visible de 'Los Desayunos de TVE' criticaba al final de su programa que la presidenta autonómica había pactado con él una entrevista pero que finalmente no iba a hacerlo. Una declaración a la que añadía una coletilla de lo más sugerente: “les dejo a ustedes la interpretación”.

Unas palabras que hicieron responder a Almudena Negro, diputada autónomica del PP y muy activa en redes sociales, que criticaba la actitud del presentador de la televisión pública española con la presidenta regional, que finalmente sí atendió a la cadena. Ayuso entró en directo en el programa 'La Mañana' de TVE donde concedió una entrevista en su lugar a María Casado, ahora relegada por su compañera Mónica López.

Rajada de Xabier Fortes en directo

Este viernes, el presentador de 'Los Desayunos de TVE', Xabier Fortes concluía su programa con una intervención de los más reveladora: “Teníamos pactado desde ayer a las 9:40 con la presidenta de Madrid, lamentablemente no ha comparecido, dejamos a su interpretación el motivo de esta ausencia de la presidenta de la comunidad en Televisión Española”.

⁦@IdiazAyuso⁩ da plantón a unos ⁦⁦@Desayunos_tve⁩ lamentables q atacan d principio a fin a ⁦@ComunidadMadrid⁩ y los madrileños, pero no a #lamañanaTVE .La encerrona @xabierfortes incluía filtración a ⁦⁦⁦@el_pais⁩ : el GOB negará paso a la fase 1. pic.twitter.com/t73hzpmL8r — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) May 8, 2020

Una queja que quedaba aún más en evidencia con la coletilla “dejamos a su interpretación el motivo de esta ausencia” que daba a entender que había una lectura oculta en que Ayuso no interviniera en el programa. Sin embargo, minutos después, sí lo hacía en 'La Mañana' de TVE, magacín que presenta María Casado y en el que la líder del PP en la comunidad argumentaba que el motivo de su ausencia con Fortes era “estaba a la vez en otra entrevista en otra televisión”. “Han coincidido porque se han extendido, y por eso no he podido entrar”, explicaba Ayuso en 'La Mañana', en referencia a otra entrevista en la cadena Telecinco.

Fortes ataca al PP en redes: “No sé dónde se educó usted”

La también periodista y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, acudía a las redes sociales para atacar a Fortes por intentar dejar a Ayuso en evidencia en directo. “Je. Xabier Fortes ha dicho que no ha sido posible la conexión con Isabel Díaz Ayuso "pactada desde ayer", y que deja a la interpretación de la audiencia el motivo”.

Negro se sumaba a las explicaciones de Ayuso: “Resulta que estaba en Telecinco y se ha alargado la cosa. La presidenta ha estado con María Casado. Fortes, retratado”.

Unas palabras que no han gustado nada al periodista de TVE que, a través de Twitter, respondía tanto a Negro como a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Por esto ya no paso. No sé donde se educó usted. Yo en Pontevedra y en la escuela pública, y me enseñaron de niño a cumplir la palabra dada, algo que ustedes hoy no han hecho. Aun entrando en otra cadena había tiempo sobrado para cumplir lo pactado. Sobran las excusas”.

Por esto ya no paso. No sé donde se educó usted. Yo en Pontevedra y en la escuela pública, y me enseñaron de niño a cumplir la palabra dada, algo que ustedes hoy no han hecho. Aun entrando en otra cadena había tiempo sobrado para cumplir lo pactado. Sobran las excusas. https://t.co/YbB6hariJd — Xabier Fortes (@xabierfortes) May 8, 2020

María Casado, sustituida por Mónica López

Casualmente, la directora de 'La Mañana' de TVE, María Casado, será sustituida la próxima temporada por Mónica López al frente del magacín, según anunció este viernes la propia cadena pública. Casado dice adiós a cuatro temporadas al frente del programa desde que en 2016 se produjera la salida de Ana Pastor, ahora presentadora estrella en La Sexta.

Mónica López, por su parte, se pondrá al frente de las mañanas de TVE tras haber pasado por la dirección del departamento de meteorología de la cadena pública durante los últimos 12 años.