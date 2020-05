La advertencia de José Manuel Soto a Lastra tras criticar a Ayuso: “A los tribunales, bonita”

La mayoría de las provincias de nuestro país logran pasar a la Fase 1 del desconfinamiento a partir de este lunes 11 de mayo, aunque algunas tendrán que esperar. Entre ellas Madrid o buena parte de Cataluña. Pese a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Díaz Ayuso, considera que el territorio sí reúne las condiciones para comenzar el desconfinamiento, el Ejecutivo Central no lo ve así y a última hora de la tarde de este viernes dejó fuera a la comunidad madrileña de la lista definitiva.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, justificaba la decisión señalando que la administración autonómica debía avanzar en su sistema de detección precoz del coronavirus en la asistencia primaria. Como no podía ser de otra manera, esta discrepancia entre ambas instituciones ha generado una nueva batalla política y ciudadana.

El comentario de Adriana Lastra que no ha sentado bien en las redes

Una guerra que se ha extendido a las redes sociales donde, como cabía esperar, el PSOE ha apoyado la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad. Ha sido la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados,Adriana Lastra, quien ha empleado su perfil oficial de Twitter para mostrar su respaldo a Illa con el siguiente tuit: "Madrid no puede pasar a la Fase 1. Estamos protegiendo la salud de los madrileños. #ProtegemosMadrid".

Twitter arde contra la diputada socialista

El comentario de la dirigente socialista no ha sentado bien a muchos de los usuarios de la red social del pájaro azul, especialmente en el momento en el que Lastra apelaba a proteger Madrid del coronavirus. Y es que no son pocos los seguidores de Twitter los que no olvidan algunas de las decisiones erróneas tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en las semanas previas a que se decretara el Estado de Alarma, cuando todos los expertos ya alertaban de que el coronavirus no era una cuestión banal. Entre esas medidas, estuvo no suspender las manifestaciones multitudinarias con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, celebrada en Madrid.

José Manuel Soto amenaza a Lastra

A las críticas de muchos usuarios en Twitter contra Adriana Lastra, se ha sumado el cantante sevillano José Manuel Soto, quien afeaba a Lastra que no condene la decisión del Ejecutivo de Sánchez de suspender aquella manifestación a la que asistieron, con protección, la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o la Ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambas por cierto dieron positivo por COVID-19 días más tarde.

Pero el artista hispelense no se ha limitado a criticar la gestión del Gobierno Central durante la alerta sanitaria, sino que recordaba a Lastra que el Ejecutivo tendrá que rendir cuenta ante los tribunales por haber dado luz verde a la celebración de la marcha feminista, y demostrar que aquella jornada del 8 de marzo desconocía aún los riesgos que entrañaba el virus que tanto está alterando nuestras vidas.