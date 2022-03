De Torrelodones a Hollywood: Alberto Mielgo gana el Oscar por su corto de animación El Limpiaparabrisas

Los dos se llaman Alberto y los dos pisaron anoche la alfombra roja por excelencia, la de los Oscar en esta edición de 2022. Uno, lo hacía por primera vez como nominado, Alberto Mielgo, gracias a su trabajo en el cortometraje de animación El Limpiaparabrisas. El otro, Alberto Iglesias, afrontaba su cuarto paseo; esta vez, por la banda sonora de “Madres Paralelas”. Les une el cine y un municipio: Torrelodones. Ambos han encontrado su refugio, entre creaciones y viajes a Los Ángeles, en esta localidad, como tantos otros artistas, actores o directores.

El desenlace fue desigual. Alberto Mielgo salía de la ceremonia con un Oscar bajo el brazo, junto al productor Leo Sánchez. No corrió la misma suerte Iglesias, que nada pudo hacer frente a Hans Zimmer, que se llevó el Oscar a mejor música original por la banda sonora de 'Dune'.

Durante la recepción del premio, Mielgo destacó que los nominados de su categoría en esta edición no han sido "mainstream" sino producciones de "bajo presupuesto" y que cuatro de ellos "eran para adultos" y no de temática infantil, como se espera de la animación.

Alberto Mielgo and Leo Sanchez win the Oscar for Animated Short for 'The Windshield Wiper.' Congratulations! #Oscarspic.twitter.com/Jv0VPkzbOd — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Mielgo lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la animación para gigantes como Disney, Netflix o Sony, pero ahora ha logrado el Óscar con su apuesta más personal: "El limpiaprabrisas", una producción que reflexiona sobre el amor.

Alberto Iglesias y Alberto Mielgo compartían nominación con otros dos españoles,Penélope Cruz, que optaba al Oscar como Mejor Actriz Protagonista por 'Madres paralelas'; y Javier Bardem, nominado como Mejor Actor Protagonista por 'Being The Ricardos'. Tampoco pudo ser para ellos. Jessica Chastain y Will Smith ganaron la carrera, un tanto empañada para el actor, después de la bofetada que le pegó al cómico Chris Rock por una broma que hizo durante la gala, metiéndose con el pelo rapado de su mujer, que tiene un problema de alopecia.

Una carrera dedicada a la animación

Alberto Mielgo (Madrid, 1979) ha dedicado su carrera a la animación. Sus reconocimientos incluyen cuatro premios Emmy y dos premios Annie. Tres de los primeros ( Mejor Cortometraje de Animación, Mejor Dirección de Arte, Mejor Animación) y uno de los segundos (Mejor Dirección de Arte ) los ganó por The Witness, que escribió, diseñó y dirigió, una película animada que forma parte de la exitosa antología de Netflix Love Death and Robots, creada por Tim Miller y David Fincher. Fue su debut como director, que no pudo empezar mejor.

Los otros dos premios los obtuvo por su trabajo en "Tron Uprising" de Disney, como mejor diseñador de producción. También ha participado en otras producciones de gran éxito, como Gorillaz o Harry Potter.

Ahora, su vitrina de galardones lucirá más dorada que nunca con el Oscar.

En bicicleta se mueve, según cuenta, por Madrid, Londres, París, Berlín, Tokio o Los Ángeles.

Vídeo El Limpaparabrisas, de Alberto Mielgo, gana el Oscar a mejor corto de animación





Era la cuarta nominación para Iglesias

Alberto Iglesias (San Sebastián, 1955) ha conseguía su cuarta nominación al Óscar por la banda sonora de "Madres paralelas", una película totalmente española de un cine que es un poco "David contra Goliat", según señalaba el compositor tras conocerse su candidatura y la de Penélope Cruz, protagonista de la cinta. Y no pudo ser...

Era su cuarta nominación tras las obtenidas por "El jardinero fiel" (Fernando Meirelles, 2005), "Cometas en el cielo" (Marc Foster, 2007) y "El topo" (Tomas Alfredson, 2011), pero la primera por una colaboración con Pedro Almodóvar, un cineasta esencial en su carrera, con el que ha colaborado en multitud de ocasiones.

Sus bandas sonoras son otro protagonista más en películas de Julio Medem, Oliver Stone y Steven Soderbergh, entre otros directores.

Alberto Iglesias no es nuevo en eso de los premios; no en vano tiene ya once Goya por sus composiciones y es uno de los autores fundamentales del cine español contemporáneo.

Hijo de un científico, sus otros cuatro hermanos también son creadores: Cristina, escultora y autora de la puerta de la ampliación del Museo del Prado, casada con el también escultor Juan Muñoz, fallecido en 2002 y cuya vivienda también en Torrelodones es una obra de arte en sí misma, plagada de esculturas que engrandecen su jardín. Eduardo es escritor y está casado con una hija de Eduardo Chillida; Lourdes es guionista y Pepelu cineasta.