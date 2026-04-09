Las Rozas pone en marcha la campaña 'Celiaquía, mucho más que no comer'

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de Servicios Sociales, ha puesto en marcha una campaña de concienciación denominada ‘Celiaquía, mucho más que no comer’.

Esta iniciativa surge a raíz del convenio que el Consistorio ha firmado con la Asociación de Celíacos y sensibles al gluten de Madrid, por el que se están realizando diferentes actividades de sensibilización relacionadas con este tema y en diferentes ámbitos: educativo, salud, restauración y población en general.

Dentro de la campaña se han programado distintas acciones:

Charlas informativas en los centros de Salud: informarán sobre la celiaquía en dos sesiones, la primera el próximo miércoles 15 de abril y otra prevista para el 13 de mayo en La Marazuela. Formación e Información para profesionales que trabajan en centros escolares, como cocineros, cuidadores de patio o camareros. Juegos para adquirir conocimientos: a través de actividades lúdicas y juegos se impartirán charlas a los escolares, con contenidos adaptados a cada edad. Son talleres en los cuales, a través de juegos, permitirán a los estudiantes adquirir conocimientos sobre la celiaquía y sus cuidados básicos. Esta propuesta será en el Café Teatro de La Marazuela.

Complementando estas iniciativas, la concejalía ha propuesto a los centros escolares que se sumen a esta campaña de concienciación ofreciendo el lunes 18 de mayo un menú sin gluten para todos los alumnos.

Además, durante las próximas Fiestas de San José Obrero, en Las Matas, todas las comidas populares que se sirvan desde el Ayuntamiento serán sin gluten.

Por último, el Día de la Familia, que se celebrará el próximo 16 de mayo en la Finca de El Pilar, se realizarán juegos para adquirir conocimientos y concienciar a las familias sobre la celiaquía.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Rozas está trabajando para conceder subvenciones a aquellos establecimientos de restauración del municipio, para la adaptación de cocinas y menús para ofrecer opción sin gluten.