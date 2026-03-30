Reabierta la carretera M-604 entre Rascafría y el Puerto de Navacerrada tras repararse un socavón en el eje de la calzada

La carretera M-604 ha reabierto al tráfico entre Rascafría y el Puerto de Navacerrada tras finalizar las obras de reparación del socavón que obligó a interrumpir la circulación el pasado 23 de febrero.

En concreto, el socavón en el eje de la calzada situado a la altura del kilómetro 35 requería de una reparación urgente al afectar a la estabilidad de la plataforma y comprometer las condiciones de seguridad vial.

Tan sólo 29 días después, la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha completado las actuaciones necesarias para rehabilitar la infraestructura y garantizar la seguridad de la vía, según ha destacado la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En este caso, la complejidad de la intervención radicaba principalmente en el enclave donde se encuentra el punto kilométrico afectado, el 35,200, en las proximidades del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

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Por ello, durante la realización de la obra de drenaje ha sido necesario desviar el arroyo del Cuchillar mediante una represa aguas arriba y la canalización mediante un tubo hacia aguas abajo, han explicado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo.