'Planeta Joven': el proyecto estrella que el PP de Moralzarzal desvelará este sábado con una fiesta

No quería reventar la sorpresa antes de tiempo pero, al menos, en primicia en COPE de la SIERRA, ha dicho cómo se llama, “Planeta Joven”. Es la propuesta que más le ilusiona de las que recoge su programa electoral... y poco más ha desvelado José María Moreno, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Moralzarzal, sobre su proyecto estrella, más allá de que es innovador.

Nos ha dejado en ascuas, a expensas de la presentación oficial, que será con una fiesta para la juventud y las familias, con comida, animación y música, este sábado, 20 de mayo, a partir de las seis de la tarde frente a la Plaza de Toros.

"Hay que hacer un proyecto de verdad, ver qué problemas tienen los jóvenes, las familias con los hijos en esa edad, y los tenemos que resolver. Es un proyecto que teníamos pendiente y nos gustaría haberlo llevado ya a cabo, pero ahora con un grupo de jóvenes que tengo, que son unos máquinas, unos fenómenos, lo vamos a sacar adelante. Se llama Planeta Joven y no lo hay en España ni en Europa, es el que más ilusión me hace, cualquier político se volvería loco por llevarlo y hemos tenido mucho cuidado para no revelar nada para que nadie nos pudiera copiar", ha apuntado Moreno.

No ha habido, por tanto, 'spoiler', una palabra, por cierto, que él no habría utilizado porque le gusta decir las cosas en castellano. De ahí que hable así de otro de los proyectos que propone, un CoHousing para los mayores. "Queremos seguir cuidando el Hogar de Mayores, pero este es un proyecto de vivienda colaborativa porque cada vez hay más personas mayores que se sienten solas, es un modelo para que estén en viviendas independientes y adaptadas y compartan servicios como atención, actividades de ocio y estancias comunes. Yo no digo CoHousing, digo vivienda colaborativa para que me entiendan, en español", añade.

Moreno también ha enumerado otras propuestas de su “Moralzarzal Renace” -lema del PP para la campaña electoral- como mejorar la limpieza, garantizar la seguridad ciudadana volviendo a los 32 agentes de la Policía Local con que contaba en 2015, "ahora hay la mitad". "No puede ser que hayamos estado 15 días sin agente por la noche y casi un mes solo con un solo agente", se queja.

Además apuesta por recuperar el aparcamiento de la calle Roseles para reabrirlo al público.

Además, volviendo a los jóvenes, un Plan Municipal de Vivienda para que no se tengan que marchar de Moralzarzal, recuperando el avance del proyecto acordado con la Comunidad de Madrid en Las Hachazuelas.

Y luchará para "que Moralzarzal no sea el basurero de la Sierra", por lo que rechaza de plano el proyecto de Vecinos por Moralzarzal para la creación de una "macroplanta" de compostaje.

Es contundente a la hora de avanzar posibles pactos si no logra la mayoría: está abierto a sentarse y dialogar con todos menos con Vecinos por Moralzarzal.