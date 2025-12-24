Navidad segura: los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid ofrecen consejos para prevenir incendios y accidentes en estas fechas

La Comunidad de Madrid ofrece una serie de recomendaciones para prevenir incendios y accidentes durante las fiestas navideñas. Estos consejos se difunden a través de las redes sociales de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), con el hashtag #NavidadSegura.

Entre ellos, que las luces y ornamentos lleven el certificado de calidad europeo (CE) y que se instalen lejos de chimeneas, estufas o radiadores, ya que pueden arder con facilidad. En días de bajas temperaturas, además de la iluminación navideña, se utilizan aparatos productores de calor, por lo que hay que evitar la sobrecarga de enchufes y regletas.

Durante estas fiestas suele incrementarse el uso de velas con fines decorativos. Por ello, desde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se recomienda sustituirlas por las artificiales con LED y, en el caso de optar por las normales, deben colocarse sobre una base ignífuga y estable y alejarlas de cualquier elemento que pueda prenderse fácilmente, como cortinas o alfombras. Se aconseja apagarlas al salir de casa o al ir a dormir.

Además, recuerdan la importancia de instalar detectores de humo en las viviendas, un aparato económico y de fácil instalación, que avisa con una alarma sonora del inicio de un incendio en el hogar.

La ASEM112 también advierte del peligro de usar material pirotécnico, como petardos o cohetes, cuya mala utilización puede producir incendios y ocasionar quemaduras. Es aconsejable evitar que estos elementos sean utilizados por los niños.

Asimismo, no han de ser ni manipulados ni transportados pegados al cuerpo y se deben lanzar en lugares abiertos, nunca en interiores ni dentro de envases, papeleras o contenedores. Además, hay que respetar la tranquilidad de las personas y de los animales de compañía, que sufren especialmente por el ruido que generan.

Otra de las recomendaciones destacadas en estas fechas navideñas está relacionada con los riesgos de los aparatos con baterías de iones de litio. Su carga debe realizarse al aire libre o cerca de espacios ventilados que faciliten la dispersión de los gases en caso de incendio y nunca en una vía de evacuación.

Este tipo de acumuladores se encuentran en muchos dispositivos de uso doméstico, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, auriculares inalámbricos, patinetes, consolas o cepillos de dientes. Al arder desprenden grandes cantidades de humo y vapores tóxicos o altamente inflamables. Además, proyectan elementos incandescentes, que pueden provocar quemaduras y propagar fácilmente el fuego a muebles cercanos.

Por su parte, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) pone el foco en la cocina durante los preparativos de las comidas y cenas: ojo con los cuchillos y tomar precauciones para evitar quemaduras, por ejemplo, con el horno.

Ya en la mesa, evitar los excesos y moderar la ingesta de alcohol.

Estos profesionales recomiendan, además, extremar la vigilancia a menores y personas mayores o con problemas de deglución, y masticar bien los alimentos para evitar accidentes.

En caso de sufrir un atragantamiento, se debe realizar la maniobra para liberar la vía aérea, la conocida como maniobra de Heimlich, después de llamar al 112.

Esta actuación consiste en dar 5 golpes entre las escápulas, combinado con 5 compresiones abdominales, de dentro a afuera. Es importante conocer cómo practicar una reanimación cardiopulmonar básica en caso de parada cardiorrespiratoria, porque las primeras intervenciones son esenciales para la cadena de supervivencia.

También aconsejan no dejar en manos de los niños aquellos artículos o juguetes que presenten piezas pequeñas o que puedan desprenderse con facilidad o con un acceso fácil a las pilas, ya que pueden ingerirlos y atragantarse o intoxicarse.